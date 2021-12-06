Олена Зеленська про Альбом безбар'єрних рішень: Періодично ми всі буваємо маломобільними, тому комфортний простір потрібен кожному

Завершено роботу над першим розділом Альбому безбар'єрних рішень – практичного посібника, який надає рекомендації та ілюструє, як зробити міське середовище дружнім до різних користувачів, зокрема батьків з маленькими дітьми, літніх людей, людей з інвалідністю.

«За статистикою, до 50% українців мають проблеми з мобільністю. Абсолютна більшість – 30-40% – це громадяни старшого віку, 10-12% – люди з інвалідністю. Ще близько 1,5% – люди, які наразі хворіють, 2% – вагітні та батьки з візочками. Тобто можна точно сказати – періодично ми всі буваємо маломобільними: коли досягаємо певного віку, навантажені, йдемо з дитиною, погано почуваємося чи просто втомлені. І всім нам потрібні максимально комфортні рішення, втілені у навколишньому просторі», – зазначила перша леді Олена Зеленська під час ознайомлення з першим розділом видання.

Альбом безбар’єрних рішень – результат співпраці архітекторів, фахівців у сфері будівництва, представників громадських організацій і маломобільних груп населення.

Перший розділ каталогу розповідає та показує в ілюстраціях, якими мають бути доступні ґанки й подвір'я. Зокрема, тут зібрані вимоги до висоти поручнів та сходів, пандусів, освітлення біля входу в будинок. Підібрані приклади оптимальних рішень зі світового досвіду, є зручна система посилань на державні будівельні норми та стандарти до кожної архітектурної розробки.

«Я вдячний першій леді Олені Зеленській за ініціативу щодо розробки Нацстратегії безбар’єрності, адже затвердження цього стратегічного документа дало старт важливим змінам у нашій країні. Презентований сьогодні перший розділ Альбому безбар’єрних рішень – ще один крок на цьому шляху та джерело найкращих практик для всіх, хто будує та проектує простори й споруди. Без сумнівів, люди старшого віку, вагітні жінки, люди з інвалідністю, батьки з дітьми – усі повинні мати однаково комфортний простір без бар'єрів у своїй громаді», – заявив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

Альбом стане в пригоді проектувальникам, будівельникам, замовникам, держслужбовцям, активістам і тим, хто опікується якістю навколишньої інфраструктури.

Як зазначила дружина Президента, Альбом має відкритий код, тобто його можна вдосконалювати та доповнювати пропозиціями. Ознайомитися з ним можна на сайті Міністерства розвитку громад та територій (посилання).

Загалом Альбом складатиметься з чотирьох розділів, другий з них буде присвячено доступній вуличній інфраструктурі, третій – громадським просторам, четвертий – громадським будівлям та спорудам.

Альбом безбар’єрних рішень створюється в межах ініціативи першої леді Олени Зеленської «Без бар’єрів» та реалізується громадською організацією «Безбар’єрність» спільно з Міністерством розвитку громад та територій України у межах проекту «Інтегрований розвиток міст в Україні ІІ», який виконує німецька урядова компанія «Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH» за фінансування урядів Німеччини та Швейцарії. Розробник – урбан-бюро Big City Lab.