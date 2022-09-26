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Олена Зеленська провела телефонну розмову з Її Величністю Королевою Швеції

27 вересня 2022 року - 17:52

Олена Зеленська провела телефонну розмову з Її Величністю Королевою Швеції

Перша леді України Олена Зеленська провела телефонну розмову з Її Величністю Королевою Швеції Сільвією. Розмова відбулася в межах Саміту перших леді та джентльменів, який дружина Президента започаткувала у 2021 році.

Напередодні цьогорічного заходу Королева Швеції надіслала лист на його підтримку.

«Я вдячна Її Величності за підтримку цьогорічного Саміту перших леді та джентльменів своєю увагою. Слова підтримки українцям у посланні Королеви Сільвії глибоко зворушили всіх присутніх на заході. Ми зацікавлені у розширенні співпраці в напрямі допомоги дітям, яким опікується фонд Її Величності», – зазначила Олена Зеленська.

Королева Швеції Сільвія у 1999 році заснувала фонд «Дитинство». Він працює над запобіганням жорстокому поводженню з дітьми, їх експлуатації та домашньому насильству над малечею. Фонд має регіональні офіси у Швеції, Бразилії, ФРН та США.

Перша леді України підтвердила важливість приєднання Швеції до зусиль у сфері «м’якої сили» з огляду на значний досвід країни у захисті прав людини, дитинства, охорони здоров’я та відстоювання прав жінок.

Королева Сільвія запевнила, що увага Швеції прикута до подій в Україні. Крім допомоги на рівні держави, багато проектів ініціює шведський народ. Зокрема, Її Величність відзначила дитячий табір у Стокгольмі, організований Українським дитячим центром шведської ініціативи Beredskapslyftet, який відвідали близько 170 дітей з України. Формат роботи табору також здобув підтримку у Фінляндії.

Нагадаємо, Олена Зеленська проводить низку розмов з представницями іноземних держав, які долучилися до цьогорічного Саміту перших леді та джентльменів. Відбулося спілкування з подружжями глав держав та урядів Бельгії, Австрії, Латвії, Белізу, Іспанії, Північної Македонії, Сербії та з дружиною Президента Європейської ради. Мета цих розмов – закріпити й поглибити міжнародну співпрацю у гуманітарній, культурній, освітній та соціальній сферах, а також у сфері ментального та фізичного здоров’я.

Другий Саміт перших леді та джентльменів відбувся в Києві 23 липня у змішаному форматі: частина учасників долучилася за допомогою телемостів із Варшави, Брюсселя, Вашингтона та Лондона. Головна студія була розміщена в Києві на території Національного заповідника «Софія Київська». У заході взяли участь 23 перші леді та майже 50 всесвітньо відомих спікерів. Саміт висвітлювався в понад 20 країнах світу. Захід був присвячений повоєнній відбудові України, а саме: відновленню її людського капіталу. Одним з головних завдань Саміту був збір коштів на автомобілі швидкої медичної допомоги типу С. Вдалося зібрати понад 6,4 млн дол. США.

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