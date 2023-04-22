Перша леді України Олена Зеленська провела зустріч із делегацією Європейського Союзу у складі віце-президента Європейської комісії Дубравки Шуїці, міністра соціальних служб Швеції Камілли Вальтерссон Грьонвалль та віце-спікера Європейського парламенту, координатора з питань прав дитини Еви Божени Копач. Сторони обговорили питання розвитку сімейних форм виховання.

На зустрічі, у якій також взяли участь міністр соціальної політики України Оксана Жолнович та Посол Королівства Швеція Тобіас Тиберг, дружина Президента запевнила, що сімейне виховання дітей є пріоритетом національної політики та відповідає стандартам ЄС.

Перша леді наголосила, що розвиток сімейних форм виховання ускладнюється тим, що частина дітей, які потребують влаштування в родини, через російське вторгнення перебуває за межами України. Водночас не всі українські громади у зв'язку з бойовими діями можуть активно долучатися до підтримки родин у сімейному вихованні.

«Держави ЄС визнали потребу в захисті прав дітей ключовою. Україна вдячна за це, але водночас це не лише наше завдання. Порушення прав створює поганий прецедент для всього світу. Якщо страждають діти в одній країні – у небезпеці дитинство як явище», – акцентувала перша леді.

Учасники зустрічі відзначили, що у продовження раніше реалізованих домовленостей між Оленою Зеленською та Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн у країні розпочато роботу над створенням офісу, який координуватиме реформу системи виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Сформовано план його роботи та концепцію реформи. Кошти на розширення офісу заплановано спрямовувати з фінансування ЄБРР.

13 та 18 квітня поточного року відбувся тренінг зі стратегічного планування та залучення ключових центральних органів виконавчої влади та експертів, зокрема з громадського сектору, де було представлено досвід реформи в країнах ЄС (Румунія, Болгарія). У травні відбудеться друга частина цього заходу.

Ухвалено оновлену програму навчання кандидатів у прийомні батьки / батьки-вихователі / опікуни / усиновлювачі, підготовлено 48 тренерів для навчання у всіх регіонах України, зокрема три особи з громадського сектору. За перший квартал 2023 року навчено кандидатів: прийомні сім’ї / ДБСТ – 377 осіб, опікуни – 1017 осіб, усиновлювачі – 1945 осіб, патронатні вихователі – 110 осіб, наставники – 43 особи; 2574 прийомних батьків та батьків-вихователів закінчили програми з підвищення виховного потенціалу; 850 фахівців соціальної сфери, які супроводжують сімейні форми виховання, пройшли відповідне навчання.

«Україна веде боротьбу за родинне виховання в таких умовах, у яких її не вела ще жодна країна. Але попри воєнний час держава продовжує перехід до сімейного виховання. Ця реформа важлива для України не лише тому, що є серед зобов’язань перед ЄС. Насамперед це моральне завдання, якщо хочемо мати здорове суспільство. Я зі свого боку готова й далі адвокатувати це питання», – зазначила перша леді.

Вона наголосила, що для України надзвичайно важлива підтримка з боку міжнародної спільноти, зокрема інституцій Європейського Союзу, у розвитку сімейних форм виховання.

«Безпечне дитинство – це не лише українська цінність. Права дітей, як і права людини, не мають кордонів. І Україна бореться за безпеку та рівність для всіх», – сказала Олена Зеленська.