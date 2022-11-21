Олена Зеленська провела зустріч із директором Європейського регіонального бюро ВООЗ Гансом Клюге

Перша леді України Олена Зеленська зустрілася з директором Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я Гансом Клюге. На зустрічі обговорили, зокрема, перебіг створення в Україні Національної програми психічного здоров’я та психосоціальної підтримки, яку ініціювала дружина Президента.

Олена Зеленська висловила Гансу Клюге подяку за плідну співпрацю й підтримку.

«Можна з упевненістю сказати, що в усіх процесах, пов’язаних зі створенням Національної програми психічного здоров’я та психосоціальної підтримки, ВООЗ є нашим надійним партнером», – наголосила вона.

Зі свого боку Ганс Клюге зазначив: «Досвід України є унікальним, і ми маємо вивчати його та ділитися з іншими країнами Європи та світу. Системи охорони здоров’я у світі мають бути краще підготовлені до реагування на надзвичайні ситуації, які спричиняють наслідки для здоров’я, зокрема психічного».

У зустрічі також узяв участь міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко. З представниками ВООЗ було обговорено, як просувається робота над створенням Національної програми психічного здоров’я. Зокрема, завершується аудит системи, що існує, розробляється цільова модель послуги, після чого буде започатковано пілотний проект.

«З допомогою міжнародних партнерів ми створюємо унікальну для України і навіть для Європи систему підтримки психічного здоров’я. Психологічна допомога буде доступна кожному, хто її потребує. Таку допомогу вже зовсім скоро можна буде отримати в сімейного лікаря. І завдяки тому, що фахівці первинної ланки вчасно реагуватимуть на психологічні проблеми пацієнтів, серйозні психічні розлади розвиватимуться рідше. Ми гідно відповімо на виклики війни, загоїмо всі рани, відновимось і збудуємо таку країну, у якій людина та її здоров’я завжди залишатимуться пріоритетом», - сказав Віктор Ляшко.

Також триває підготовка національної інформаційної кампанії та починається розробка дослідно-освітньої платформи.

Олена Зеленська наголосила, що було проведено низку стратегічних сесій, під час яких представники міністерств і відомств, різних секторів, міжнародних організацій, а також експерти працювали разом, щоб розробити цільові послуги із психічного здоров’я та змоделювати оптимальні маршрути для їх отримання.

«Минулого тижня в нас була стратегічна сесія з підлітками, і я вражена, наскільки вони відкриті, наскільки готові говорити про свої проблеми, потреби, переживання. Це вселяє оптимізм. Отже, ми на правильному шляху», – зазначила перша леді.

Дружина Президента розповіла про діджитал-рішення, які розробляються в межах підготовки Національної програми. Зокрема, керівництво ВООЗ «Важливі навички в періоди стресу» було інтегровано в мобільний додаток BetterMe. Це дає змогу ознайомитися з техніками керування стресом у мобільному форматі.

«Наш принцип залишається незмінним: на основі власного досвіду та найбільш дієвих зарубіжних напрацювань створити свою унікальну систему охорони психічного здоров’я. Щоб психологічна допомога стала такою ж звичною й доступною, як звичайна медична, і загоїла психологічні рани війни в українців», – резюмувала Олена Зеленська.