Олена Зеленська провела зустріч із дружиною Президента Республіки Корея

Перша леді України Олена Зеленська зустрілася з першою леді Республіки Корея Кім Кон Хі.

Президент Республіки Корея Юн Сок Йоль та його дружина прибули до України після участі в саміті НАТО у Вільнюсі (Литва).

Вони розпочали візит із відвідання Бучі, де, зокрема, побачили й руйнування об’єктів інфраструктури, і місця поховання мирних жителів, убитих російськими військовими.

«Окремо дякую за цей візит. Такі відвідини важливі для українців та є свідченням солідарності й підтримки», – наголосила Олена Зеленська.

Вона також подякувала Президенту Республіки Корея Юн Сок Йолю за тверду підтримку народу України та висловлену готовність сприяти успішній відбудові нашої країни, що він підтвердив на саміті НАТО та під час візиту до Польщі (13-14 липня 2023 року).

Перша леді України обговорила з Кім Кон Хі питання захисту української культурної спадщини в умовах російської агресії.

«Один зі способів зберегти її – цифровізація, якою зараз займається українське Міністерство культури та інформаційної політики. Республіка Корея особливо потужна в цифровій сфері. Сподіваюся, зможемо співпрацювати ще й у цьому напрямі», – сказала Олена Зеленська.

Дружини президентів відвідали Центр захисту прав дитини (Children rights protection center, CRPC), створений на виконання указу Глави Української держави під адмініструванням уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Відкриття Центру відбулося 1 червня, у Міжнародний день захисту дітей.

У Центрі створені умови для проведення опитування дітей, які стали свідками та / або потерпілими від воєнних злочинів Росії, зазнали депортації на територію РФ або на тимчасово окуповані території України. Опитування проводить психолог за спеціальною моделлю «Барнахус» для того, щоб представникам правоохоронних органів не довелося здійснювати багаторазовий допит дитини й таким чином не завдавати додаткових психологічних травм.

Станом на 14 липня в Центрі захисту прав дитини було проведено опитування повернутих дітей, які стали свідками воєнних злочинів Російської Федерації, були депортовані з тимчасово окупованих територій до Росії та / або незаконно переміщені на тимчасово окуповані території України.

«Головна місія Центру – відновлення людських (у цьому разі – дитячих) прав. Відновлення безпеки, поваги, уваги, і, головне, – справедливості, а значить – ще й покарання для кривдників, хоч би як далеко вони перебували», – наголосила Олена Зеленська.

Крім того, президентські подружжя України та Республіки Корея відвідали Національний заповідник «Софія Київська».

«Тисячолітній собор – один із дуже небагатьох на нашій землі пережив і монгольське нашестя, і ще безліч наступних нашесть і завойовників, і російську імперію, і більшовиків, і Другу світову. І зараз при щоденних сиренах тривоги через нову навалу – російську – він так само залишається місцем мудрості й розуміння, що вистояти можна. Якщо стояти на своєму», – сказала Олена Зеленська.