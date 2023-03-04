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Олена Зеленська разом із командою своєї Фундації відвідала дитячий будинок сімейного типу на Львівщині та передала гуманітарну допомогу

5 березня 2023 року - 12:14

Олена Зеленська разом із командою своєї Фундації відвідала дитячий будинок сімейного типу на Львівщині та передала гуманітарну допомогу

Перша леді України та команда Фундації Олени Зеленської відвідали дитячий будинок сімейного типу (ДБСТ) родини Паскевичів на Львівщині.

ДБСТ – це сім'ї, які беруть на виховання від п’яти до десяти дітей, позбавлених батьківської опіки, та забезпечують їм дитинство в родинній атмосфері. З початку діяльності Фундація опікується такими дитячими будинками по всій Україні. Команда безпосередньо комунікує із сім'ями, а тому розуміє їхні потреби та надає адресну допомогу за конкретними запитами. Цього разу Олена Зеленська та її колеги з Фундації особисто передали допомогу й познайомилися з історією родини Паскевичів.

«Ці діти колись уже втрачали родину й безпеку та віднайшли їх із прийомними батьками. І тепер через війну їхнє дитинство знову під загрозою. Дітям потрібен дім. А батькам – можливість захистити свої надзвичайні сім’ї. Людей, які стільки допомагають самі, ми просто зобов’язані підтримувати», – наголосила Олена Зеленська.

Історія цього дитячого будинку сімейного типу почалась у 2012 році. За цей час батьки Оксана та В'ячеслав виховали десять дітей. Зараз у ДБСТ Паскевичів – вісім вихованців та п’ять біологічних синів. До повномасштабного вторгнення сім'я жила неподалік Кривого Рогу. Там у Паскевичів був затишний будинок, велике господарство та власна сироварня. В березні родина була вимушена залишити своє звичне життя та переїхати на Львівщину. У розмові з першою леді та командою Фундації мама Оксана поділилася, як складно було знайти житло для такої великої сім’ї.

Зараз Паскевичі живуть в орендованому будинку. Усе їхнє життя вмістилось у декілька валіз. Попри це батьки намагаються забезпечити якомога повніше дитинство для своїх дітей. Щоб допомогти їм, Фундація Олени Зеленської передала найнеобхідніші в побуті речі.

Підтримка дитячих будинків сімейного типу – один із постійних напрямів діяльності Фундації, яким перша леді опікується особисто. Команда Фундації продовжить надавати допомогу ДБСТ, щоб підтримати родини, які зачепила війна.

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