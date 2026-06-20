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Олена Зеленська разом із меценатом Говардом Баффетом відвідала новий безбар’єрний простір для адаптивного спорту LOKO CHOKOlivka

23 червня 2026 року - 12:44

Олена Зеленська разом із меценатом Говардом Баффетом відвідала новий безбар’єрний простір для адаптивного спорту LOKO CHOKOlivka

Перша леді України Олена Зеленська разом з американським меценатом Говардом Баффетом відвідала перший у країні повністю безбар’єрний спортивний простір LOKO CHOKOlivka.

Він побудований за фінансової підтримки Фундації Говарда Г. Баффета на базі спортивного осередку та стадіону БК «Локомотив».

«Більш ніж 35 років цей спортивний простір на київській Чоколівці був переважно занедбаним. До того ж домівка БК “Локомотив” – однойменний стадіон – сильно постраждала від російського ракетного удару у 2024 році», – зазначила дружина Президента.

Мета проєкту – створити спортивний осередок для реабілітації ветеранів, постраждалих працівників Укрзалізниці, людей з інвалідністю та ампутаціями, людей на кріслах колісних, а також доступну зону для дитячих спортивних занять.

Олена Зеленська й Говард Баффет подивилися тренування перед баскетбольним матчем вихованців «Локомотива» та ветеранів на кріслах колісних, а також тренування ампфутболістів, поспілкувалися з ними й учасниками «Залізної зміни» – програми Укрзалізниці, яка підтримує талановитих підлітків.

З моменту відкриття у просторі відбулося близько 80 спортивних заходів, включно з футбольними, тенісними, баскетбольними, волейбольними та шаховими турнірами.

«Вже важко злічити проєкти, які невтомний друг нашої країни пан Баффет втілив в Україні за роки російського вторгнення. На підтримку реформи шкільного харчування меценат повністю профінансував будівництво першої фабрики-кухні в Бучі та другої – на Харківщині. Ці підприємства централізовано годують одразу десятки шкіл і садочків свого регіону. Фонд Баффета також допомагає українським аграріям з обладнанням для розмінування полів і фінансує реабілітацію українських захисників. Назавжди вдячна цій послідовній, принциповій людині за постійну підтримку тих, кому це найбільше потрібно», – сказала Олена Зеленська.

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