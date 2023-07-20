Олена Зеленська: Реформа шкільного харчування не лише про їжу, вона й про вміння допомагати і взаємодіяти

Перша леді України Олена Зеленська взяла участь у робочій зустрічі на тему «Реалізація реформи шкільного харчування» під головуванням міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка. До заходу також приєдналися міністр освіти і науки Оксен Лісовий, представники профільних міністерств: МОН, Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, Міністерства фінансів, Міністерства аграрної політики та продовольства, Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, а також голова правління Національної асоціації громадського харчування Орест Степаняк, представники громадських організацій та міжнародних партнерів.

Учасники обговорили підготовку Стратегії реформування системи шкільного харчування на період до 2027 року та затвердження операційного плану заходів з її реалізації у 2023–2024 роках, який розробляє МОЗ у співпраці з фахівцями швейцарсько-українського проекту «Децентралізація для розвитку демократичної освіти» та Офісом реформи шкільного харчування.

Учасники акцентували: попри те, що офіційно Стратегія та план заходів до неї ще не затверджені, робота в межах реформи триває. Зокрема:

сформована команда проектного офісу реформи шкільного харчування, створеного на базі Міністерства охорони здоров'я за підтримки Дитячого фонду ООН в Україні;

у лютому затверджено меню для шкіл на осінній період;

за технічної підтримки ВООЗ триває робота над верифікацією технологічних карт страв для дітей, які відвідують заклади дошкільної освіти;

триває проект «Кулінарні хаби» щодо навчання кухарів для шкільних їдалень (до кінця року навчання пройдуть 600 кухарів-тренерів, які передадуть знання іншим).

Під час зустрічі відбулася презентація та обговорення каскадного методу обміну досвідом: проводяться локальні форуми реформи шкільного харчування в Одеській, Тернопільській та Полтавській областях.

Олена Зеленська наголосила на важливості реформи в умовах підготовки до нового навчального року.

«Кожен урок – це відвойоване майбутнє. Для дітей і вчителів ми – тил. Маємо забезпечити все необхідне, щоб у воєнному стресі вони не мали думати ще й про те, де взяти сили та енергію. Щоб тоді, коли вони повернуться в класи – а це буде всього за місяць, – вони мали хоча б на один виклик менше. І нам тут немає в кого вчитися – ніхто не проводив таку реформу в умовах війни. Ми, ви – перші», – зазначила дружина Президента.

Вона наголосила на необхідності спільних дій усіх міністерств і відомств, а також громад на місцях як учасників процесу реформування: «Наша реформа – не лише про їжу. Вона ще й про спільні дії. Про вміння допомагати і взаємодіяти. Українці навчилися взаємодіяти як ніхто у світі. Просто перенесімо цей наш досвід на реформу. Нагадаю таку очевидну річ: ми тут розмовляємо не просто про шкільні обіди й калорії. Ми готуємо не їжу, а майбутнє. Наших дітей і своє», – підсумувала перша леді.