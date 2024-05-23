Олена Зеленська: Робимо все можливе, щоб у медиків було те, що необхідне і для пацієнтів, і для власної безпеки

Перша леді України Олена Зеленська привітала учасників Десятого чемпіонату бригад екстреної медичної допомоги. Участь у ньому взяли 26 команд з усієї країни.

Під час змагань учасники демонстрували свої вміння надавати допомогу за протоколами країн ЄС.

«Усі, хто зараз мчить на виклик у цих автівках, кожен учасник конкурсу і загалом усі 40 тисяч працівників екстреної допомоги – однозначні герої й переможці. Ви перемагаєте смерть щодня. Ви такі ж наші захисники й рятівники, як військові. Ще й захисники й рятівники самих військових», – наголосила дружина Президента.

Вона зазначила, що з початку повномасштабного російського вторгнення загинули 42 працівники екстреної медичної допомоги, 63 були поранені. Знищено 261 автомобіль швидкої допомоги і 164 пошкоджено. Фундація Олени Зеленської бере участь у відновленні медичної інфраструктури. Разом із МОЗ Фундація передала пів сотні авто, які вдалося отримати завдяки допомозі закордонних партнерів.

«Рада, що Фундація Олени Зеленської вкотре може долучитися. Ми хочемо передати нову автівку команді-переможниці. Хочеться зробити все можливе, щоб у людей, які щодня приходять на допомогу, було все необхідне і для пацієнтів, і для їхньої власної безпеки. Дякую вам, медики, за врятовані життя й за ті, які ви ще врятуєте!» – сказала перша леді.

У чемпіонаті перемогла команда Волинського центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Вона й отримала від Фундації Олени Зеленської призове авто швидкої допомоги для свого медичного закладу.