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Олена Зеленська розпочала візит до Словенії

18 листопада 2024 року - 22:36

Олена Зеленська розпочала візит до Словенії

Перша леді України Олена Зеленська розпочала візит до Словенії для участі в засіданні Фонду Enhancing Human Security. На цьому заході вона презентує проєкти щодо допомоги дітям, підліткам та їхнім родинам, які постраждали від війни. 

У межах візиту Олена Зеленська та перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко зустрілися з Президенткою країни Наташею Пірц Мусар і першим джентльменом Алешем Мусаром та подякували їм за підтримку України. 

«Ми цінуємо вже надану військову допомогу та нещодавнє рішення про передачу наступного пакета. Дякую за вашу особисту участь у першому Саміті миру. Цінуємо тверду позицію Словенії щодо нашого членства в ЄС», – сказала перша леді України. 
Вона відзначила намір Словенії брати участь у відбудові Харківщини. 

Окремо дружина Президента України подякувала Алешу Мусару за те, що він підтримує розвиток платформи Саміту перших леді та джентльменів, приїздить у деокуповані міста Київщини, сприяє проєктам, спрямованим на підтримку дітей і підлітків Донеччини. 

Разом із першим джентльменом Словенії Олена Зеленська відвідала педіатричну клініку Любляни. Це один із трьох словенських закладів, які укладуть медичне партнерство з українськими лікарнями. 

Клініка Любляни співпрацюватиме з Волинським обласним територіальним медичним об’єднанням захисту материнства та дитинства, перинатальна клініка Любляни – з одеським перинатальним центром, Університетський клінічний центр «Марібор» – із Полтавською обласною клінічною лікарнею ім. Скліфосовського. 

«Нам допоможе словенський досвід, але й наш, набутий українськими лікарями в складних умовах війни, вартий того, щоб ним ділитися для порятунку життів у всіх ситуаціях», – наголосила перша леді.

Дружина Президента також відвідала українську суботню школу та освітній центр «Рукавичка», де зустрілася з учителями, учнями та вимушеними переселенцями з України.

«Непросто починати все спочатку в новій країні. І те, що наші люди ось так, за допомогою недільних шкіл, клубів, знаходять сили й натхнення для підтримки в собі українського, заслуговує на велику повагу», – сказала перша леді.

Вона передала техніку та літературу від імені Фундації Олени Зеленської для допомоги в навчанні та проведенні культурних заходів.

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Візит першої леді України до Словенії

18 листопада 2024 року - 22:28
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