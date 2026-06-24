Олена Зеленська розповіла британським журналістам про життя українських дітей в умовах російської агресії

Щоб підтримати дітей під час війни, Україна розбудовує сервіси ментальної допомоги та реалізує всі можливі програми в цьому напрямі. Про це розповіла перша леді України Олена Зеленська в інтерв’ю британському виданню The Sun.

«Тема дітей часто залишається за лаштунками воєнних подій. Але це найважливіший гуманітарний аспект, і я хочу, щоб ця тема звучала голосніше. Війна й так уже є тлом життя наших дітей, але не можна, щоб таке життя в невизначеності, тривозі вважалося нормальним», – зазначила дружина Президента.

Олена Зеленська наголосила, що українським дітям доводиться бачити смерті близьких, ховати однокласників, які загинули внаслідок російських атак, і це залишає на них відбиток. Тому Україна робить усе можливе для їх підтримки в умовах війни.

«Ми не маємо допустити, щоб ці діти назавжди визначали себе як “діти війни”, маємо зробити все для підтримки їхнього навчання, можливостей, звичайного дитячого життя. Все це не можна відкладати на після війни. Маємо подбати про це зараз, щоб не втратити покоління», – сказала перша леді.

Окремо дружина Президента акцентувала на проблемі викрадення Росією українських дітей та складності їх повернення.

«Щоб зробити дітей жертвами своєї пропаганди, Росії вже навіть не треба їх вивозити вглиб своєї території: систему індоктринації розгорнуто на тимчасово окупованих територіях – у школах, садочках, таборах перевиховання», – додала Олена Зеленська.

Перша леді наголосила, що мир неможливий без повернення в Україну всіх дітей, яких викрала Росія. Лише за офіційними даними, їх щонайменше 20 тисяч.

«Те, що вони для окупанта саме полонені й не інакше, знаємо від самих росіян. На одному з етапів перемовин українська делегація пропонувала Росії повернути 300 дітей згідно з верифікованим списком. Натомість російські представники цинічно запропонували включити їх до списку військовополонених на обмін… Отже, наших дітей дійсно вважають полоненими. Трофеєм. Об’єктом торгу. Але Україна буде боротися за кожну дитину», – сказала Олена Зеленська.