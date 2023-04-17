Олена Зеленська розповіла на сторінках журналів Vogue Ukraine Edition та NV про Всеукраїнську програму ментального здоров’я

Дружина Президента України Олена Зеленська в ексклюзивному інтерв’ю для першого після початку повномасштабного вторгнення випуску журналу Vogue Ukraine Edition розповіла про започатковану нею Всеукраїнську програму ментального здоров'я, мета якої – зробити психологічну допомогу такою ж доступною та повсюдною, як і загальномедична.

Ще однією темою розмови стала діяльність Olena Zelenska Foundation, спрямована на гуманітарну допомогу українцям, відновлення шкіл і лікарень. Квітневий випуск Vogue Ukraine Edition, перший після річної перерви, спричиненої повномасштабним вторгненням, вшановує видатних українців – представників різних сфер діяльності – та їхній внесок у колективний опір.

«Головний спосіб не впадати у втому й розпач – діяти», – наголосила перша леді.

Також у квітні поновив вихід у форматі щомісячника журнал NV. Його останній регулярний номер вийшов друком 24 лютого 2022 року. У новому випуску Олена Зеленська виступила з авторською колонкою, присвяченою Всеукраїнській програмі ментального здоров'я.

«Ти як?» – ми ставимо це питання одне одному, коли нам не байдуже. І хочемо, потребуємо почути відповідь. А іноді хочеться запитати «Ти як?» у людини, яку бачимо в дзеркалі. Яка змінилася за рік. «Ти як?» – головне запитання Всеукраїнської програми ментального здоров’я. Все починається з нього. Далі будуть відповіді – хороші й погані, складні й прості, страшні й такі, що надихають. Але «Ти як?» – точка відліку», – написала перша леді.

Вона зазначила, що, за результатами опитувань, понад 90% українців під час російського вторгнення мали прояви хоча б одного із симптомів тривожного розладу: «Просто уявіть: це дев’ять із десяти людей – у транспорті, в офісі, в магазині, в окопі. Зовні – дорослі, виважені, відважні люди. Всередині – поранені й потребують допомоги. І водночас третина українців схильна применшувати свої ментальні проблеми: мовляв, не до того під час війни. Те саме «гріх скаржитися». 66%, можливо, і звернулися б кудись, та не знають, із чого почати».

Олена Зеленська розповіла про розвиток Всеукраїнської програми ментального здоров’я, зокрема про навчання медиків, рятувальників, працівників «Укрзалізниці» та інших великих компаній навичок психологічної допомоги. Перша леді наголосила: надважливо, щоб усі українці опанували прийоми самодопомоги, зробили піклування про психіку повсякденною звичкою. Цьому присвячена окрема інформаційна кампанія.

«Бути «не ок» – це також нормально. Казати про те, що вам важко, – це не слабкість, це відповідальність. Перед собою та країною», – зазначила дружина Президента.