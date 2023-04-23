Олена Зеленська розповіла про нові українські книжкові полички у світі

З нагоди Всесвітнього дня книги та авторського права, який відзначається 23 квітня, перша леді України Олена Зеленська розповіла про розвиток свого проекту «Українська книжкова поличка», у межах якого відбувається передача українських видань провідним бібліотекам світу. Так, книжки отримали Національна бібліотека Вірменії, бібліотека Спільноти зовнішньої політики Індонезії, Центральна бібліотека Столичної бібліотеки Угорщини, Мариборська бібліотека Словенії, бібліотека Муніципального музею Кіпру, міська бібліотека м. Лінчепінг у Швеції.

Це стало можливим завдяки, серед іншого, донорській підтримці Благодійного фонду «Київська школа економіки» (було передано близько 4 тис. книг 22 посольствам).

Загалом українські книжкові полички під патронатом першої леді та за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики, МЗС та Українського інституту книги відкрилися вже у 37 країнах: Австрії, Туреччині, Литві, Словаччині, Швеції, Чехії, Франції, Нідерландах, Греції, Латвії, Фінляндії, Йорданії, Хорватії, Лівані, Японії, Бельгії, Албанії, Республіці Корея, Польщі, Швейцарії, Німеччині, Іспанії, Норвегії, Молдові, Катарі, Словенії, Азербайджані, Болгарії, Португалії, ПАР, Кіпрі, ОАЕ, Намібії, Північній Македонії, Угорщині, Індонезії та Вірменії. 170 поличок налічують 44 тис. видань.

Крім того, дружина Президента зазначила, що книжки також зазнали російської агресії. Наприклад, на Лондонському книжковому ярмарку, який нещодавно відбувся у Великій Британії, український стенд демонстрував, зокрема, меблі та речі зі знищених українських бібліотек.

«Книжки – не лише жертви. Вони, як і вся наша культура, – наша підтримка. Ось чому нині дуже важливо, щоб наші видавці й видання брали участь у книжкових ярмарках по всьому світу, бо це – можливість розповісти через культуру про нашу країну та її спротив. Зокрема, особливо приємно, що на щорічному конкурсі Best Baltic Book Design, на якому Україна у 2023 році стала запрошеною країною, одну з нагород здобув наш «Довідник безбар’єрності» – унікальне видання про рівність і коректну взаємодію. Ще один приклад того, що наші цінності поділяє весь вільний світ», – наголосила перша леді.

Олена Зеленська зазначила, що особисто підтримує представлення України на майданчиках міжнародних книжкових ярмарків.

Зокрема, вона взяла участь у Франкфуртському книжковому ярмарку торік та виступила із відеозверненням перед учасниками цьогорічного Лондонського книжкового ярмарку.

«Підтримуймо наші книги, щоб вони підтримували нас», – резюмувала дружина Президента.

