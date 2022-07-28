Олена Зеленська розповіла про роботу українського центру у Вільнюсі

Український центр на вулиці Тараса Шевченка в литовській столиці Вільнюсі відкрився 16 червня з ініціативи перших леді України та Литви.

Перші леді окреслили мету: заклад має стати місцем навчання, профорієнтації, психологічної допомоги, відпочинку для українських вимушених переселенців, а також майданчиком для культурної дипломатії між країнами.

Чого вдалося досягти за перший місяць роботи, розповіла Олена Зеленська в соцмережах.

- Український центр у Вільнюсі відвідало вже 2000 українців віком від 6 до 70 років.

- Тут пройшло 143 різні заходи і 50 майстер класів (від малювання до психології), які провели українці.

- Минулого тижня почали працювати клуби англійської та литовської мов.

- Центр співпрацює і проводить спільні заходи з літнім табором для українських дітей.

- Евакуйована з Харкова школа саме тут провела свій випускний.

- Сюди в гості до земляків приїздила Джамала.

- Тут запрацювала «Українська книжкова поличка» – наш міжнародний проект із розповсюдження української літератури, – розповіла перша леді.

- Вона подякувала колезі – першій леді Діані Наусєдєнє, яка патронує «Український центр», а також командам Офісу Президента Литви, послу України в Литві Петрові Бешті, Університету Вітовта Великого та його ректору Юозасу Аугутісу, керівникові Українського Центру Альгірдасу Кумжу, головній координаторці Олесі Холодовій, усім волонтерам та литовським організаціям, які проводять безплатні заняття, українським майстриням, які так само навчають, і литовському бізнесу, який допомагає фінансово.

У планах центру – розширювати інформаційну допомогу українським вимушеним переселенцям.

«Українці можуть опинитися далеко від Батьківщини, але разом ми робимо все, щоб Батьківщина не покинула їх», – зазначила Олена Зеленська.