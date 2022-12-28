Олена Зеленська розповіла, як культура допомагає українцям боротися й перемагати

Підбиваючи підсумки року за напрямами своєї роботи, перша леді України Олена Зеленська відзначила важливість культурної дипломатії в час війни.

«Мало хто на самому початку російського вторгнення думав, що культура на часі. Нагальним завданням було вижити фізично. А потім ми побачили, як ворог руйнує наші музеї, починаючи з музеїв Сковороди та Примаченко. Ми побачили, як росіяни грабують музеї Херсона. І найстрашніше – як убивають тих, хто цю культуру створює. Після цього відповідь на запитання «Чи на часі культура?» однозначна. На часі. Можливо, навіть як ніколи раніше. Культура і є ми», – сказала дружина Президента.

Перша леді розповіла про культурні проекти, які були заплановані ще в мирні часи, але набули нового значення під час українського опору загарбникові.

Це, зокрема, «Українська книжкова поличка».

«Проект «Українська книжкова поличка» задумувався ще до вторгнення. Була ідея ширше познайомити світ із нашою літературою, філософією, історією через його провідні бібліотеки. Та під час повномасштабної війни також стало зрозуміло, що «поличка» набуває стратегічного значення – наша література також стала символом української незламності. І книжки викликали інтерес у світі, на який ми також повинні відповісти», – зазначила Олена Зеленська.

Проект реалізується спільно з Офісом Президента України, Міністерством закордонних справ, Міністерством культури та інформаційної політики та Українським інститутом книги у співпраці з Державним комітетом телебачення і радіомовлення України та Благодійним фондом «Київська школа економіки» (KSE Foundation), який надає якісні сучасні відання з української історії, філософії та іншу літературу для «полички».

Нині проект «Українська книжкова поличка» втілено у 27 країнах світу: Австрії, Туреччині, Литві, Словаччині, Швеції, Чехії, Франції, Нідерландах, Греції, Латвії, Фінляндії, Йорданії, Хорватії, Лівані, Японії, Бельгії, Албанії, Республіці Корея, Німеччині, Катарі, Польщі, Швейцарії, Іспанії, Норвегії, Молдові, Болгарії та Азербайджані.

Дружина Президента України особисто презентувала книжки від KSE Foundation для «Українських книжкових поличок» у Головній бібліотеці Мазовецького воєводства (Варшава, Польща), Національній бібліотеці Франції (Париж) та Центральній бібліотеці Франкфурта-на-Майні (Німеччина).

Ще один культурний проект під патронатом першої леді – упровадження україномовних аудіогідів у провідних історичних і культурних пам’ятках та музеях світу. На сьогодні кількість аудіогідів українською сягнула 54 у 35 країнах.

Зокрема, український супровід отримали екскурсії в Національному музеї Чехії, Музеї імміграції у Сан-Паулу (Бразилія), у палаці Шенбрунн (Австрія), в Історико-художньому заповіднику «Гобустан» (Азербайджан), у соборі Святого Мартіна (Словаччина), на автобусному туристичному маршруті Hop-on Hop-off в Осло (Норвегія), у Національному музеї «Палац Великих князів Литовських» (Литва), у храмі Улувату на Балі (Індонезія), у Національному музеї Катару тощо.

«Тепер це не лише туристична опція, а й цивілізаційна: наша мова має звучати там, де є українці, куди їх закинула війна. Сама наша мова вже є амбасадором України та нашого спротиву, – переконана перша леді. – Отже, не спиняємося. Наша мета на наступний рік – Лувр та музей д’Орсе, Метрополітен-музей та МоМА, The British Museum та Національна галерея в Лондоні, Музей Ван Гога та Рейксмузей в Амстердамі, Музей Акрополя, Уффіці у Флоренції, музеї Ватикану та багато інших».

Олена Зеленська також розповіла про проекти культурної дипломатії, викликані до життя війною та потребами українців.

Це, зокрема, «Книжки без кордонів» – ініціатива, створена під патронатом першої леді, у межах якої друкують та поширюють серед українських дітей – тимчасових переселенців по всій Європі видання за макетами українських видавництв.

Мета проекту – мінімізувати перешкоди для навчання, а також зменшити почуття тривоги у юних українців, які адаптуються до нового життя в незнайомій країні, забезпечивши їм фізичний зв’язок із домом.

Загалом у межах проекту «Книжки без кордонів» надруковано понад 280 тисяч примірників. До ініціативи долучилися 20 країн: Польща, Норвегія, Швеція, Литва, Ірландія, Німеччина, Болгарія, Латвія, Чехія, Естонія, Словаччина, Велика Британія, Туреччина, Молдова, Нідерланди, Японія, Казахстан, Італія, Фінляндія та Угорщина.

«Там, де українці, там і українська література. Ми називаємо цей проект «Книжки без кордонів», бо українські книжки справді подорожують слідом за українцями у будь-яку країну, де вони потрібні. Ми ще не можемо повернути наших тимчасових переселенців на батьківщину, у рідний дім, – поки це небезпечно. Але ми можемо зробити, щоб батьківщина прийшла до них у вигляді культури та рідного слова», – зазначила дружина Президента.

Ще один зумовлений війною проект культурної дипломатії – Better Time Stories («Історії кращого часу») – неприбуткова ініціатива на підтримку українських дітей, які були змушені покинути свої домівки через війну. Мета проекту – допомогти найменшим дітям (від трьох до семи років) подолати сум, інтегруватися у середовище країни перебування та зберігати зв’язок із родичами, які залишилися вдома, завдяки книгам.

У межах ініціативи українські діти – вимушені переселенці можуть отримати набір із п’яти ілюстрованих книг з аудіоверсіями в оригіналі та перекладі (українською та мовою країни перебування) та з можливістю запису індивідуальної аудіоверсії для кожної дитини її татом або іншими рідними, які залишилися в Україні.

Проект ініціювали компанія Interactive Kids Story (iKs), засновником якої є український підприємець Андрій Шмигельський, і фундація нідерландської принцеси Лаурентін. Патронесами проекту стали перша леді України Олена Зеленська, перша леді ФРН Ельке Бюденбендер та Австрії – Доріс Шмідауер. Ініціатива реалізується в чотирьох країнах: Німеччині, Австрії, Нідерландах та Бельгії.

«Сімейне читання, коли книжку до рук бере мама або тато і читає вголос, – це справжній ритуал не тільки в Україні, а й в усіх країнах, що читають. Це миттєве створення затишку, захищеності та родинної єдності. Почути книжку рідним голосом – це перший крок до того, щоб нарешті зустрітися й бути разом», – сказала Олена Зеленська.

Перша леді наголосила, що проекти культурної дипломатії розвиватимуться й у 2023 році.

«Це знак того, що наша культура – важлива частина світової, без якої світ був би біднішим. І вона також має бути підтримкою українцям, хоч би як далеко від батьківщини вони перебували», – підсумувала дружина Президента.