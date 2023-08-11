Олена Зеленська: Щоб були сили вчитися, навчати, жити, має бути якісне шкільне харчування

Перша леді України Олена Зеленська розповіла про партнерську зустріч «Реформа харчування: виклики, досягнення, перспективи», яка відбулася в Київській області.

Навчальні заклади Київщини поділилися з представниками шести областей України (Хмельницької, Вінницької, Івано-Франківської, Закарпатської, Чернівецької, Львівської, Житомирської) першими результатами впровадження реформи шкільного харчування, яка реалізується в країні з 2020 року з ініціативи Олени Зеленської та за підтримки профільних міністерств, державних установ, міжнародних партнерів, українських фахівців і громадських активістів.

Київщина – один із перших регіонів, де почали змінювати підхід до харчування дітей в освітніх закладах. За даними, наведеними начальником Київської ОВА Русланом Кравченком, нині оновлено обладнання в 135 школах області, створено три кулінарні хаби, де пройшли навчання понад 700 осіб.

Дружина Президента відзначила важливість такої роботи напередодні нового навчального року: «Якісне шкільне харчування має бути доступним для всіх, хто ходить до школи в цей стресовий воєнний час, щоб були сили навчатися, навчати».

Під час заходу учасники відвідали заклади освіти Київщини, де вже успішно впровадили зміни в системі харчування. Гості зустрілися з керівництвом закладів і дізналися про новітні підходи до організації харчування дітей на місцях, специфіку їхнього впровадження та перші результати, ознайомилися з різними моделями організації харчування, розробленими Національною асоціацією громадського харчування для навчальних закладів шкільного типу: базовою, опорною та фабрикою-кухнею.

Гості з шести областей України також відвідали будівництво фабрики-кухні в Бучі, яка годуватиме 10 тисяч учнів, а за потреби – навіть вимушених переселенців із найближчих громад.

Керівник Національної асоціації громадського харчування та офісу реформи шкільного харчування Орест Степаняк розповів про стратегію й основні напрями роботи, як-от посилення спроможності громад, модернізація матеріально-технічної бази, розвиток кадрового потенціалу.

«Наше завдання – не модернізувати кухні, замінити обладнання й прибрати або додати щось до меню. Ми з вами маємо амбітніші плани. Ми прагнемо зробити так, щоб якомога більша кількість дітей мала доступ до здорової їжі», – повідомив Орест Степаняк.

Як наголосив заступник керівника Офісу Президента України Олексій Кулеба, реформа шкільного харчування – це необхідний крок для здорового майбутнього країни. Щоб вона була успішною, над її втіленням необхідно працювати всім.

«Такі зустрічі – наш спосіб передати реформу далі в громади. Кожна з них продовжує працювати та розвиватися попри труднощі воєнного часу. Найкраще піклування про дітей, їхні потреби й можливості – окрема місія в цій роботі. Маємо здійснити її якнайкраще», – резюмувала дружина Президента.