Олена Зеленська: Справедливість потрібна не лише Україні, а й усім країнам, що прагнуть жити мирно

У межах візиту до Республіки Корея перша леді України Олена Зеленська провела зустріч із міністром закордонних справ країни Пак Чіном.

Від української сторони участь у зустрічі взяли також перша віце-прем’єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко, заступник керівника Офісу Президента Ростислав Шурма, Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Корея Дмитро Пономаренко.

Олена Зеленська подякувала уряду Республіки Корея за підтримку формули миру Президента України Володимира Зеленського та засудження викрадень українських дітей Росією. Вона акцентувала на нагальних потребах країни, зокрема щодо гуманітарного розмінування.

«Близько 30% території України (понад 174 тисячі квадратних кілометрів) зачепили бойові дії. Тож, випереджаючи Афганістан і Сирію, наша країна тепер – найбільш замінована у світі. Наші сапери та рятувальники щодня знешкоджують залишені ворогом пастки. Лише 6 травня ми втратили шістьох піротехніків ДСНС на Херсонщині…Сподіваємося на сприяння уряду Республіки Корея в забезпеченні першочергових потреб у машинах для розмінування та захисному спорядженні», – сказала вона.

За результатами переговорів, як повідомила перша леді, корейська сторона виявила готовність надати автомобілі для розмінування та мобільні рентген-апарати для України.

Дружина Президента висловила сподівання на створення спеціального трибуналу, який притягне керівництво РФ до відповідальності за розв’язання війни.

«Справедливість потрібна не лише Україні, а й усім країнам, що прагнуть жити мирно», – наголосила перша леді.

Крім того, Олена Зеленська провела в мерії Сеула зустріч із міським головою О Се Хуном. У присутності першої леді та О Се Хуна було підписано Меморандум про співпрацю між Посольством України в Республіці Корея та мерією Сеула у просуванні культурних і мистецьких обмінів, зокрема щодо реалізації проекту з упровадження україномовного аудіогіда в Центрі мистецтв «Седжон».

Музей присвячений королю країни у 1418–1450 роках Седжону, четвертому королю династії Чосон, якого вважають творцем корейської писемності. Також у комплексі розташовані: найбільший у країні театр, Галерея мистецького форуму, Сеульська опера та представлені колективи традиційних мистецтв.

«Ми підписали Меморандум про старт роботи зі створення першого в Республіці Корея україномовного аудіогіда, який плануємо запустити у комплексі вже цього року, одразу після його реновації. Українці зможуть почути рідною мовою та відкрити для себе давню й багату культуру Республіки Корея. На сьогодні ми запустили вже 63 аудіогіди у 39 країнах. Республіка Корея стане ювілейною, 40-ю країною», – розповіла Олена Зеленська.

Водночас для знайомства з культурою України в межах конференції «Азійське лідерство», яка триває в Сеулі, відбувся концерт академічного оркестру Чернівецької філармонії ім. Д. Гнатюка.

На ньому побували, зокрема, колишній Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, колишній Прем’єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет, колишній Прем’єр-міністр Австралії Джон Говард та американський політик Марк Пітер Бегич, які беруть участь у конференції.

«Оркестр Чернівецької філармонії одним із перших на початку повномасштабного вторгнення давав концерти в бомбосховищі. Багато його музикантів пішли до лав ЗСУ, але оркестр – постійний учасник благодійних заходів на підтримку України, які втілює разом з колегами з Харкова, Чернігова, Луганська, Херсона. Через музику та культуру ми, люди, краще чуємо й розуміємо одне одного. Тож українська музика звучить, щоб чули й розуміли Україну», – зазначила Олена Зеленська.