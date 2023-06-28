Олена Зеленська: Треба чесно відповісти на запитання «Ти як?» самому собі

Перша леді України Олена Зеленська стала гостею спеціального сезону подкасту «Простими словами» від The Village Україна.

«Простими словами» – подкаст про психологію, який виходить із 2019 року. Ведучі проекту – Софія Терлез, клінічна психологиня, парна й сімейна терапевтка, та Марк Лівін, журналіст і письменник.

Новий сезон подкасту запущено в межах Всеукраїнської програми ментального здоров'я «Ти як?» за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров’я у співпраці з Координаційним центром з психічного здоров’я при Кабінеті Міністрів України та ГО «Безбар’єрність».

Він міститиме десять епізодів, присвячених тому, як піклуватися про ментальне й фізичне здоров’я в умовах війни. Ведучі обиратимуть десять проблем, які безпосередньо чи опосередковано впливають на травмування під час війни, і шукатимуть способи подолання цих травм разом із гостями – авторами й учасниками Всеукраїнської програми ментального здоров'я «Ти як?». Ведучий подкасту, видавець The Village Україна Марк Лівін долучився до амбасадорів програми, серед яких, зокрема, співак Monatik та співзасновник Banda Agency Павло Вржещ.

Олена Зеленська, ініціаторка Всеукраїнської програми ментального здоров'я «Ти як?», стала гостею першого випуску спеціального сезону. Вона розповіла про завдання програми, над якою спільно працюють фахівці міністерств, ВООЗ та громадського сектору, а саме – про створення системи сервісів і послуг, які зможуть підтримати людину, коли вона не справляється самостійно.

«Місія програми «Ти як?» – надати всім українцям психологічну допомогу та навчити навичок самодопомоги. Довести, що звертатися по таку допомогу – не слабкість, не забаганка й не соромно, а відповідально й по-дорослому. З допомогою іноземних та українських експертів навчаємо основ психологічної підтримки не тільки поліцейських і медиків, а й працівників великих компаній, банків, учителів, соціальних працівників, транспортників, щоб у потрібний час допомога була поряд (і для них самих також). А щоб почати долати травму війни, треба чесно відповісти на запитання «Ти як?» самому (самій) собі та працювати з цим», – зазначила дружина Президента.

Перша леді також розповіла про стосунки в сім’ї під час війни, важливість спорту та якісного сну, а також про улюблені книжки для дорослих і дітей.

Гостем другого випуску стане очільник МОЗ Віктор Ляшко. Темами майбутніх розмов будуть сон, їжа, вода, чутливість, гормони, ліки та інші важливі складові ментального й фізичного здоров’я.