Олена Зеленська: Тримати оборону й водночас розвиватися – можливо

Перша леді Олена Зеленська взяла участь у робочій нараді з обговорення реалізації Стратегії реформи шкільного харчування у Львівській області й тиражування її успішних кейсів у громадах.

Під час наради учасники (серед яких: Максим Козицький, начальник Львівської обласної військової адміністрації; Олег Паска, директор Департаменту освіти та науки Львівської обласної державної адміністрації; Володимир Ременяк, Городоцький міський голова; Ігор Яскевич, директор Гуманітарного управління Городоцької міської ради Львівської області; Орест Степаняк, голова правління ГО «Національна асоціація громадського харчування», керівник проєктного офісу реформи шкільного харчування) обговорили здобутки та виклики для реформи шкільного харчування в регіоні.

У Львівській області функціонують 1093 заклади загальної середньої освіти (з них 928 – дошкільної освіти, 100 – позашкільної освіти та 25 – спеціальної освіти). У цих закладах навчаються понад 292 тисячі дітей.

Від початку реформи шкільного харчування, яка стартувала у 2021 році з ініціативи першої леді Олени Зеленської, у Львівській області здійснено низку заходів, щоб забезпечити учнів доступом до якісного гарячого харчування.

Так, у всіх школах області запроваджено нове меню, яке відповідає сучасним вимогам. Розпочато впровадження системи HACCP.

«Ваш регіон нині один із лідерів і центрів навчання в Україні. Тут знайшло прихисток багато родин з інших регіонів. І Львівщина ж регіон, у якому це навчання переважно очне. Ви знаєте, яка це рідкість. Не кожен регіон може це дозволити через російські атаки. Але це й відповідальність, бо дітям, які мають мужність – це саме мужність – навчатися зараз очно, прагнуть знань, потрібні умови. А батькам потрібна впевненість у тому, що з дитиною на навчанні все буде добре, що про неї подбають. І одна з важливих форм піклування – це, звичайно, харчування. Бо дає сили і фізичні, і психологічні одночасно. Ми закладаємо стійкість одразу зараз і в майбутньому», – зауважила Олена Зеленська, ініціаторка реформи.

Учасники наради відзначили, що завдяки субвенції 106 закладів освіти змогли придбати обладнання для їдалень та кухонь. Крім того, було облаштовано нові харчоблоки в 78 школах, але це становить менше ніж 9 % усіх закладів освіти в області.

Через застарілі комунікації 135 шкіл Львівщини взагалі не можуть готувати гарячу їжу на місцях.

Щоб розв’язати цю проблему, було розроблено та розпочато реалізацію проєкту «Опорна кухня»: обрано низку закладів загальної середньої освіти (так звані опорні школи), у яких вже облаштовують сучасні харчоблоки. Їжу в опорних школах готуватимуть не лише для власних учнів, але й для дітей із малокомплектних закладів освіти з навколишніх сіл.

«Сподіваюся, опорних кухонь, що закриють ці потреби, наступного року ставатиме більше. Державний ресурс для цього вже є. Треба готувати якісні проєкти й подаватися на програми. Можливо, для тих 135 шкіл, про які згадували, потрібні не лише опорні кухні, але й ціла фабрика-кухня. Було б добре, якби подібна кухня з’явилася на Львівщині», – додала Олена Зеленська.

Під час візиту вона особисто відвідала освітні заклади, які втілюють проєкти реформи. Зокрема, Городоцький опорний заклад загальної середньої освіти, у якому реалізовано проєкт опорної кухні, та Мшанський заклад загальної середньої освіти – заклад дошкільної освіти. Його кухня в маршруті реформи є отримувачем готових ланчбоксів з опорної кухні.

«У таких поїздках для мене особливо важливо поспілкуватися з усіма учасниками процесу на місцях, тими, хто його втілює: кухарями, освітянами. Але найголовніше – з учнями. Їхні враження дуже важливі, бо саме для них реформа й робиться. Щоб мали сили вчитися, тим більше у воєнний час, і щоб звичка здорового харчування залишилася на все життя», – наголосила Олена Зеленська.

Також вона взяла участь у заході «ГраЇмо», під час якого учні 7–9-х класів Городоцького опорного закладу освіти в ігровій збирали тарілку здорового харчування, досліджували вміст цукру в напоях і дізнавалися, з яких інгредієнтів складаються корисні страви.

Проєкт «ГраЇмо» реалізує ЮНІСЕФ спільно з CultFood, щоб сформувати в молоді уявлення про принципи здорового харчування. До ініціативи вже залучено понад 12 712 учасників із дітей і молоді в 38 громадах по всій Україні (у Миколаївській, Одеській, Кіровоградській, Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Рівненській, Київській, Хмельницькій, Тернопільській, Львівській, Закарпатській, Чернігівській і Сумській областях). Заходи відбуваються на базі молодіжних центрів і майданчиків проєкту «Спільно. Точки зустрічі».

«Знаю за багатьма проєктами, якими опікуюся, як складно проводити модернізацію чого завгодно – в цьому разі шкільного харчування – під час боротьби за виживання. Але ми не маємо на це іншого часу. Ми живемо тут і зараз, а діти тим більше: це їхнє єдине неповторне дитинство. Але я бачу по ваших результатах, ви теж відчули, що це не формальне питання, а питання виживання для всіх нас. Можна й оборону тримати, і розвиватися. Це не я вам уже кажу – це ви доводите», – зазначила Олена Зеленська.

Перша леді наголосила: для неї головне – щоб реформа набирала обертів, щоб не було роздумів: «Чи на часі?»

«Бо це питання кожен може переформулювати в «Чи на часі здоров’я моїх дітей?». Думаю, відповідь очевидна», – підсумувала перша леді.