Олена Зеленська у Києві зустрілася з міністеркою освіти і науки Естонії

Перша леді України Олена Зеленська у Києві провела зустріч із міністеркою освіти і науки Естонії Крістіною Каллас.

Олена Зеленська подякувала естонському уряду, Президенту та першій леді за підтримку й можливість реалізовувати спільні проєкти. Зокрема, під час зустрічі обговорили втілення ініціатив, що стосуються захисту дітей, і співпрацю з Фундацією Олени Зеленської.

«Завдяки підтримці Естонії одна з великих багатодітних родин, яка втратила свій будинок через російську навалу, отримала новий, зведений командою моєї Фундації. За власним проєктом ви самостійно зводите одразу три будинки для великих прийомних родин у Житомирській області. Це неймовірна підтримка та приклад для інших партнерів», – сказала дружина Президента України.

Також на зустрічі йшлося про підтримку ментального здоров’я дітей і підлітків.

«В Естонії працює мережа центрів психологічної підтримки, що пропонує психологічні консультації для дітей, молоді та сімей. Вона може стати прикладом інтеграції таких центрів у систему шкільної психологічної допомоги в Україні», – зазначила перша леді.

Крім того, Олена Зеленська розповіла про впровадження в українських школах нових програм соціально-емоційного навчання та про вступ України до Коаліції шкільного харчування. Зокрема, 12–13 листопада наша країна проведе регіональний саміт у межах роботи цієї Коаліції.

«На саміті ключовими темами обговорення стануть пріоритет забезпечення дітей якісним харчуванням у Європі, його вплив на дитяче здоров'я», – додала перша леді.

Дружина Президента запросила Естонію взяти участь у цьому заході.