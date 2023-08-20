Олена Зеленська у Швеції: У нас не лише спільні кольори, а й спільні принципи

Перша леді України Олена Зеленська разом із Президентом Володимиром Зеленським здійснили візит до Королівства Швеція.

Дружина Глави держави відвідала Aleris Rehab Station – центр реабілітації високого рівня у структурі медичної допомоги країни. Реабілітація тут базується на комплексних медичних, психосоціальних, оздоровчих і технічних заходах. Мета полягає в тому, щоб учасники змогли відновити чи зберегти активну роль у суспільстві.

У центрі вже отримали допомогу 36 військовослужбовців Збройних Сил України. Перша леді подякувала шведським медикам за допомогу українцям.

«Відновити поранених, щоб вони почувалися впевнено й повноцінно в суспільстві, – це саме те, чого ми хочемо для українців і в нашій країні», – сказала вона.

Олена Зеленська також провела зустріч із міністеркою охорони здоров’я Швеції Акко Анкарберг Йоханссон.

«Рада відзначити, що міністри охорони здоров’я України та Швеції перебувають у тісному особистому контакті. Зараз є дедалі більша потреба в протезуванні, а також у реабілітаційних послугах із фокусом на відновленні фізичної функціональності – наскільки це можливо, у психічній та психологічній реабілітації українців. І в цьому нам не обійтися без підтримки партнерів», – зазначила перша леді.

Вона наголосила, що для налагодження плідної співпраці й координації зусиль між міністерствами охорони здоров’я різних країн світу Україна ініціює створення програми міжнародного медичного партнерства під патронатом Саміту перших леді та джентльменів, який відбудеться 6 вересня в Києві.

«Для України це означатиме обмін досвідом у лікуванні, реабілітації, протезуванні наших поранених людей. Наші заклади отримають цільове міжнародне підсилення, а іноземні фахівці – можливість запозичити досвід роботи своїх українських колег у надзвичайних ситуаціях. Це потрібно не тільки нам: сучасний світ – єдиний організм, тож лікувати, рятувати, підтримувати його можна тільки спільно», – переконана Олена Зеленська.

Вона запропонувала розглянути можливість налагодження безпосередньої співпраці між Aleris Rehab Station та Українським державним медико-соціальним центром ветеранів війни (Київська область).

Крім того, перша леді зустрілася з Королем Швеції Карлом XVI Густавом і Королевою Сільвією. Вона подякувала за принципову й послідовну підтримку України. Королівська родина уважно стежить за розвитком ситуації в нашій країні. Зокрема, після звільнення с. Зміївка (колишнє шведське поселення Гаммальсвенскбю в Бериславському районі Херсонської області) від російської окупації Їх Величності Король і Королева Швеції зробили пожертву з особистих заощаджень на швидке відновлення пошкодженої інфраструктури цього населеного пункту.

«Упевнена, що в України та Швеції невипадково однакові кольори державних прапорів. Наші народи мають не лише спільні сторінки славної історії, а й спільні принципи, головний із яких: людське життя безцінне, якість його пріоритетна», – сказала Олена Зеленська.

Під час зустрічі з дружиною Прем’єр-міністра Швеції Брігіттою Ед перша леді України подякувала за послідовну підтримку нашої країни, зокрема за надання прихистку від війни понад 50 тис. українців і прийом на лікування 85 цивільних і військових із мінно-вибуховими травмами та онкологією.

Брігітта Ед – бізнес-леді, громадська активістка та пасторка місцевої лютеранської громади.

«На превеликий жаль, війна триває, наші люди страждають щодня і щодня потребують допомоги. Торік я створила доброчинну фундацію, мета якої – допомога українцям, відновлення людського капіталу України. Ми працюємо в трьох основних напрямах: освіта, медицина та гуманітарна допомога, – розповіла Олена Зеленська. – Моя фундація має амбітну мету: кожна людина в Україні повинна почуватися фізично й ментально здоровою, захищеною, мати змогу реалізувати своє право на освіту й будувати майбутнє у своїй рідній країні».