Олена Зеленська у Вінниці: Безбар’єрною має стати вся країна

Перша леді України Олена Зеленська відвідала Вінницю, де взяла участь у виїзному засіданні Ради безбар’єрності під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

Дружина Президента розпочала поїздку з відвідання Меморіалу пам’яті загиблих від ракетного удару по центру міста 14 липня 2022 року. Тоді російська атака забрала життя 29 дітей і дорослих. Меморіал виконаний у вигляді голубів з іменами загиблих і оточений 29 сакурами.

Олена Зеленська також оглянула спортивний комплекс, де у 2021-му було відновлено 25-метровий басейн, що не працював п’ять років. Після ремонту він став інклюзивним: для людей з інвалідністю встановлені пандуси, ліфт і підіймач. Тепер тут проходять реабілітацію після поранень військові.

«Це ще один приклад, як вчасно втілена безбар’єрність рятує життя, покращує його якість і допомагає перемагати», – зауважила вона.

Перша леді України разом із Прем’єр-міністром України Шмигалем і міністром охорони здоров’я Віктором Ляшком відвідала відділення реабілітації Recovery одного з провідних медичних реабілітаційних центрів у Вінниці, відкрите на базі колишнього відділення бальнеології в межах доброчинного проекту Віктора та Олени Пінчуків. У центрі відбулася презентація нового функціоналу, який дає змогу обліковувати інформацію про реабілітаційну допомогу в електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ).

«Після російської атаки цей медичний заклад мав швидко змінитися, щоб допомагати пораненим. Мусила змінитися й державна система допомоги загалом, щоб реагувати на всі виклики. Кожен із нас знає, як важко покращуватися та зростати під час війни. Але для порятунку життів маємо продовжувати», – сказала Олена Зеленська.

Як розповів Денис Шмигаль, перехід до електронного документування в реабілітації – це новий підхід, зокрема, у ветеранській політиці, де послуги та довідки мають «ходити» за пацієнтом. Нині триває робота з упровадження такого підходу в усіх закладах, що приймають ветеранів.

Розробку електронного документування реабілітаційної допомоги здійснено в межах проекту «Реабілітація травм війни в Україні» за підтримки Швейцарії, Європейського Союзу та Nova Ukraine.

Перша леді також узяла участь у виїзному засіданні Ради безбар’єрності. До заходу долучилися: міністр соціальної політики України Оксана Жолнович, міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна, заступник міністра молоді та спорту Матвій Бідний, начальник Вінницької обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Борзов, начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко, начальник Тернопільської ОВА Володимир Труш, Вінницький міський голова Сергій Моргунов, а також представники інших органів влади, громадського суспільства, міжнародних організацій.

«Доки триває війна, людей, які потребуватимуть протезування, на жаль, ставатиме більше. Це означає, що ваша робота набуває ще більшої важливості. Зараз ми точно знаємо: безбар’єрною має стати вся країна. Це має бути весь наш простір. Фізичний, коли зручність не закінчується разом з інфраструктурними змінами. І простір ментальний, коли можливості не обмежені ніде, ні в чому», – акцентувала Олена Зеленська на засіданні.

Міністерство у справах ветеранів презентувало проект «Розвиток спорту для ветеранів», який має на меті залучення до активного способу життя ветеранів і членів їхніх родин.

Центральна виборча комісія представила проект «Покращення доступності волевиявлення для людей з інвалідністю», який передбачає під час повоєнного відновлення створення умов для самостійного голосування виборців із порушеннями здоров’я.

Про свої проекти розповіли також начальники Вінницької, Тернопільської та Житомирської ОВА.

Дружина Президента закликала відповідально ставитися до використання коштів, чітко визначати пріоритети, діяти раціонально, адже це – запорука безпеки й відновлення України.

У Вінниці перша леді також побувала на презентації проектів переможців конкурсу грантів від Українського ветеранського фонду.

Фонд надає безповоротну фінансову підтримку на конкурсній основі для бізнесу ветеранів, членів сімей загиблих ветеранів війни та загиблих захисників і захисниць України.

Серед переможців найбільше приватних бізнесів зі сфер громадського харчування (ресторани, кав’ярні, пекарні), виготовлення товарів для оборонного-промислового комплексу (одяг, серветки для чищення зброї), фермерства (тваринництво, рослинництво, обробіток землі), пошиття одягу, а також відеовиробницта.

На один проект надається фінансування від 500 тис. до 3 млн грн.

Наступний конкурс грантів від Українського ветеранського фонду розпочнеться 28 липня поточного року.

«Із хвилюванням дивилася на авторів проектів – людей, які так багато пережили, багато втратили, але віднайшли сили планувати й будувати майбутнє. І головне – знайшли для цього підтримку. Впевнена: хоч би який бізнес вони започаткували, він буде надійним, незламним і людяним – таким, як вони самі», – сказала Олена Зеленська.