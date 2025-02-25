Олена Зеленська: Ukrainian Freedom Orchestra вже три роки несе світом українські почуття та українську культуру

Перша леді України Олена Зеленська звернулася у відеоформаті до гостей Польської національної опери, де відбувся концерт Ukrainian Freedom Orchestra (Українського оркестру свободи).

Захід провели з нагоди третіх роковин повномасштабної російської агресії проти України.

«Ukrainian Freedom Orchestra став іще однією відповіддю на спроби Росії знищити не тільки Україну, а й нашу культуру. У той час, коли від російських бомб і ракет загинули вже десятки артистів і митців, наш обов’язок – щоб справа їхнього життя жила й звучала. Навіть більше – щоб мова культури й мистецтва звучала сильніше, ніж російські гармати. Вважаю за честь патронувати цей оркестр», – наголосила Олена Зеленська.

Ukrainian Freedom Orchestra заснувала канадська диригентка українського походження Кері-Лінн Вілсон у співпраці з Метрополітен-оперою, Польською національною оперою та Міністерством культури України в лютому 2022 року. Відтоді колектив здійснив три тури найвідомішими концертними залами Європи та США.

«Сьогодні прозвучала «Ода до радості» Бетховена. Гімн Європейського Союзу. Але з невеликою відмінністю – виконавці замінили слово «радість» на «слава». Тож слава всім, хто нині боронить життя й свободу для всіх. Слава Україні!» – резюмувала перша леді.