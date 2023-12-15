Олена Зеленська: Україні потрібна стратегія розвитку медсестринства

Під час поїздки на Львівщину перша леді України Олена Зеленська відвідала Львівський медичний фаховий коледж післядипломної освіти. Цей заклад комунальної власності Львівської обласної ради є єдиним в Україні, який займається післядипломною освітою медичних сестер і фармацевтів.

Щорічно на циклах спеціалізації й тематичного вдосконалення підвищують свій фаховий рівень 5 тис. медичних сестер і братів різних спеціальностей, а також фельдшери, акушерки, фармацевти не тільки зі Львівщини, а й з інших регіонів України. За період існування коледжу післядипломне навчання пройшли понад 200 тис. осіб.

«Ще ціннішим є те, що коледж узяв на себе лідерство у впровадженні сучасних практично орієнтованих методик навчання медичних працівників. Колектив коледжу – у постійному пошуку, залучає європейський досвід підготовки медичного персоналу», – наголосила Олена Зеленська.

Викладачі коледжу пройшли навчання на тренінгах за ліцензованими програмами ВООЗ mhGAP і «Самодопомога +» та активно інтегрують здобуті знання під час циклів спеціалізації й тематичного вдосконалення.

Викладачі коледжу також беруть активну участь у впровадженні універсально-прогресивної моделі домашніх візитів для медичних сестер у межах проєкту «Турбота з народження вдома» у співпраці з Представництвом Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.

У коледжі функціонує потужний симуляційно-тренінговий центр, де здобувачі освіти відпрацьовують і вдосконалюють практичні навички на сучасному медичному обладнанні, манекенах, тренажерах. Інноваційні методи навчання – а це відпрацювання симуляційних сценаріїв різної ймовірності, тренінги, майстер-класи, симульовані пацієнти, є закономірним явищем в освітньому процесі коледжу.

Зокрема, заклад проводить такі регулярні навчання:

• тренінг зі стрес-менеджменту;

• майстер-клас «Догляд за ранами»;

• тренінг із базових реанімаційних заходів у дорослих (BLS);

• тренінг із медсестринства в педіатрії «Реанімація новонароджених».

Практичні тренінги одночасно можуть проходити 80-100 сестер медичних, із якими можна обговорити перспективи та проблемні питання у медсестринстві.

«Хоч би як якісно лікар зробив операцію, хоч би як якісно призначив лікування – 70% залежить від медсестри чи медбрата. Бо на них – виходжування та догляд, – наголосила директорка коледжу Леся Вовк. – Без якісної медичної освіти не буде якісної медичної допомоги».

Викладачі коледжу з початку війни активно займаються волонтерством і навчили понад 10 тис. цивільних громадян навичок домедичної допомоги.

Директорка коледжу Леся Вовк разом із колективом заснували Осінній медсестринський форум у Львові. 27–28 жовтня відбувся вже третій такий форум. Він був присвячений збереженню ментального здоров’я українців. У заході взяли участь близько 400 медичних сестер, медбратів і викладачів медичних коледжів зі всієї України, а також гості з Польщі. Під час форуму в межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?» за ініціативою першої леді Олени Зеленської відбувся інтерактивний захід «Подорож до ментального здоров’я», майстер-клас із симульованим пацієнтом «Гостра реакція на стрес. Техніки допомоги» та ментальний тренаж «Дві активності на кожен день для відновлення та протидії вигоранню».

«Під час візиту до коледжу слухала, з якою пристрастю розповідають про свою роботу Леся Григорівна та її команда – їхній ентузіазм, ініціативність та результати надихають. Сподіваюсь, і держава найближчим часом зможе допомогти коледжу з розширенням, гуртожитками, гідними зарплатами для викладачів – усім, що дієво підтримає цей ентузіазм. А ще Україні потрібна стратегія розвитку медсестринства – шлях заохочення та підтримки цієї спеціальності. Бо ця професія в умовах вторгнення набула стратегічного значення. Щоб медсестри допомогли всім пацієнтам, держава мусить допомогти їм», – наголосила перша леді.