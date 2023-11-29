Олена Зеленська: Українські книжки представляють нашу країну за кордоном, вони свідчать і зберігають пам’ять попри все

Проєкт першої леді Олени Зеленської «Українська книжкова поличка» з популяризації української літератури охопив уже 44 країни, у його межах у бібліотеках світу поширили 45 тисяч книжок.

«Наш проєкт набув світового масштабу – 190 українських книжкових поличок у 44 країнах світу налічують 45 тисяч книжок – наших і про нас, українською та в перекладах різними мовами. Через них ми говоримо зі світом, розповідаємо про себе й свою культуру, а світ може дізнатися про нас не лише з новин, а й з літературних творів. Дізнатися та зрозуміти», – зазначила дружина Президента.

Зокрема, у межах проєкту нещодавно відкрилися дві нові полички в Польщі – у Воєводській і міській публічній бібліотеці ім. Вітольда Белзи в Бидгощі та Воєводській публічній бібліотеці – Коперніканській книгарні в Торуні. Церемонію відкриття провів Посол України в Республіці Польща Василь Зварич.

Перша українська книжкова поличка в Латинській Америці з’явилася в мексиканському місті Гвадалахара – у Публічній бібліотеці штату Халіско. Її відкриття відбулося під час Гвадалахарського книжкового ярмарку – важливої культурної події для всього іспаномовного світу. Україна бере участь у заході в межах стенда Європейського Союзу нарівні з 27 державами-членами.

У зверненні до учасників ярмарку Олена Зеленська розповіла, що Україну на ньому мала представляти письменниця Вікторія Амеліна. Ця відома авторка книжок допомогла врятувати працю іншого українського письменника – Володимира Вакуленка, закатованого росіянами в окупованому Ізюмі. Після звільнення міста Вікторія знайшла заховані аркуші його щоденника – останнього в житті тексту.

Цього літа Вікторія поїхала у прифронтовий Краматорськ із групою колумбійських журналістів і письменників, щоб показати їм наслідки російської війни проти України. Вони зупинилися пообідати в піцерії в центрі міста, коли російські війська вдарили по цьому цивільному об’єкту далекобійною балістичною ракетою. Іноземні журналісти дістали поранення. Вікторія померла в лікарні.

«Мені дуже боляче, що на ярмарку не почують живого голосу Вікторії Амеліної, Володимира Вакуленка. Але навіть за океаном цих авторів і всю Україну представляють їхні книжки, українські книжки. У такі моменти особливо розумієш невмирущу силу літератури. Вона свідчить і зберігає пам’ять попри все», – сказала перша леді.