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Олена Зеленська: Український центр у Литві повертає нашим людям відібрані російським нападом можливості

30 червня 2024 року - 11:56

Олена Зеленська: Український центр у Литві повертає нашим людям відібрані російським нападом можливості

Перша леді України Олена Зеленська у відеозверненні привітала Український центр у Литві з другою річницею заснування.

«Якщо описати роботу центру одним словом, то це буде слово «можливості». Центр повертає можливості, які відібрало в українців російське вторгнення, та додає нових – можливість учитися, розвиватися, працювати, почуватися потрібним, бути серед своїх і відчувати підтримку. Можливість бути не вимушеним переселенцем, жертвою війни, а членом спільноти, вільною, упевненою людиною, якій є що сказати й що зробити», – зазначила дружина Президента України.

Вона подякувала першій леді Литви й усій країні за співпрацю та розуміння.

«Безумовно, центр саме такий, тому що вся Литва саме така – щира, небайдужа й розуміє. Литва знає, як важливо подолати російську агресію, щоб вона не загрожувала більше нікому», – наголосила Олена Зеленська.

Український центр – спільний проєкт першої леді Литви Діани Наусєдєнє та першої леді України Олени Зеленської. Його місія – представляти інтереси української громади та сприяти розширенню її можливостей. Центр організовує заходи для освіти та зайнятості дітей, молоді й усієї української громади в Литві, проводить міжнародні експертні події та зустрічі. Він також сприяє вступу України до Євросоюзу.

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