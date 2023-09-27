Олена Зеленська в інтерв’ю CBS: Замало, щоб світ знав про насильство росіян проти українських дітей, – потрібне покарання злочинців

Жертви насильства, вчиненого російськими військовими проти українських дітей, почнуть свідчити масово, коли побачать, що злочинці отримують покарання, і Україна розраховує на допомогу світу у встановленні справедливості в цьому питанні. Про це заявила перша леді Олена Зеленська в інтерв’ю CBS, яке вона дала під час візиту до Сполучених Штатів Америки.

Дружина Президента, зокрема, наголосила, що російські злочини щодо українських дітей – це свідоме залякування.

«Їх так багато, що це не можуть бути окремі випадки, це свідоме залякування. Коли у світі називаєш цифри, що наш Офіс Генпрокурора розслідує 231 факт сексуального насильства, вчиненого російськими військовими, що серед потерпілих 13 дітей: 12 дівчат і один хлопець, а наймолодшій жертві було лише 4 роки, бачиш щирий жах в очах слухачів. Але цього замало. Потрібне покарання. Жертви не почнуть свідчити масово, поки не побачать, що справедливість є», – зазначила перша леді.

Вона розповіла про понад 19 тисяч викрадених Росією дітей (це лише ті, про кого точно відомо) й про те, що Україна змушена звертатися до вільних країн світу, щоб пришвидшити їхнє повернення.

Олена Зеленська також наголосила на важливості психологічної реабілітації українців після того, що вони переживають під час війни, і розповіла про Всеукраїнську програму ментального здоров’я.

«У нас величезна потреба в психологах і психотерапевтах. І водночас українські лікарі здобувають такий потужний досвід у надважких умовах, що самі можуть ділитися ним. Міжнародні напрацювання, які ми запозичили в наших партнерів, довелоя вдосконалити настільки, що програма стає унікальною. І тепер наші фахівці зможуть ділитися унікальним досвідом», – сказала дружина Президента.

Перша леді поінформувала про діяльність своєї фундації Olena Zelenska Foundation щодо гуманітарної, освітньої та медичної допомоги українцям.

Вона також акцентувала на своїх проєктах культурної дипломатії, зокрема з відкриття в бібліотеках світу українських книжкових поличок та аудіогідів українською у провідних пам’ятках.

«Культура робить нас тими, ким ми є. Якщо знищити культуру, буде легше знищити людей. Тривалий час багато проявів нашої культури вважалися російськими, це була колонізація. Зараз відбувається деколонізація культури. На жаль, світ мало про це знає. Виправляємо. Нам є що показати світові, щоб сказати, хто ми є, що любимо, про що думаємо», – резюмувала Олена Зеленська.