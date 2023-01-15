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Олена Зеленська в інтерв’ю CNN розповіла, як українці не дають агресору себе залякати

16 січня 2023 року - 17:58

Олена Зеленська в інтерв’ю CNN розповіла, як українці не дають агресору себе залякати

Перша леді України Олена Зеленська в ефірі телеканалу CNN дала інтерв’ю одному з найвідоміших американських політичних оглядачів Фаріду Закарії. Вона розповіла, як українці живуть під постійними атаками росіян та чи вдасться агресору досягти своєї основної мети – залякати й зламати опір громадян України.

«Протримавшись майже рік, ми здатні протриматися ще більше. Звісно, ніхто не хоче, щоб це тривало так довго, ми хочемо, щоб усе закінчилося. Але ми можемо триматися», – сказала дружина Президента.

Вона погодилася з ведучим, що основна мета російського терору – залякування.

«Одна з цілей, яку вони переслідують, знищуючи інфраструктуру України, це досягнути того, щоб люди сказали: «Ми стомлені, ми більше не хочемо сидіти в темряві, нам холодно, у нас хворіють діти, будь ласка, припиніть це, давайте домовимося, нехай тільки нас не бомбардують». Вони цієї мети не досягли», – наголосила Олена Зеленська.

Перша леді також розповіла американським глядачам, як українські діти реагують на війну.

«Наші діти розрізняють звук, коли летить ракета, коли летить дрон і коли працює наша ППО. Я впевнена, що жодна дитина у світі не має знати подібного. Наші ж діти занадто рано дорослішають, і це, можливо, найскладніше емоційно – бачити дітей з очима дорослої людини», – зазначила вона.

Дружина Президента також поділилася, як створює емоційну стабільність для своїх дітей: «Ми також намагаємося підтримувати в родині нормальність: мама ходить на роботу, діти вчаться. І це підтримує. Навчання – це те, що тримає вкупі, те, що не дає сісти й скласти руки».

Перша леді наголосила на тому, як важливо батькам доносити до дітей цінність освіти, коли вони не розуміють, навіщо зараз докладати зусиль для навчання. «Варто казати дитині, що в тебе блискуче майбутнє, ти маєш його наближати. І навіть своїм навчанням ти наближаєш перемогу. Бо Україні потрібні розумні, освічені люди, щоб її захищати», – сказала Олена Зеленська.

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