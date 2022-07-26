Олена Зеленська в інтерв’ю NBC News: Ми відчуваємо величезну підтримку світу, але потрібно, щоб вона надходила швидше

Перша леді України Олена Зеленська під час візиту до Вашингтона дала ексклюзивне інтерв’ю телеканалу NBC News. У ньому вона розповіла про мету поїздки, виступ у Конгресі та особисте ставлення до війни, яка вже понад 150 днів триває в Україні.

«Ми відчуваємо величезну підтримку світу. Але я тут, у США, щоб ця підтримка не спинялася, бо ми її дуже сильно потребуємо. Необхідно, щоб вона надходила швидше», – зазначила дружина Президента.

Виступаючи в Конгресі, Олена Зеленська попросила зброю для України, щоб «захистити свій дім і право прокидатися в ньому живими». Тож коли журналіст запитав, чи є для неї прийнятним варіантом закінчення війни сценарій, за яким Україна віддасть частину території окупантам, перша леді наголосила: ані вона, ні жоден українець не може цього уявити.

«Я наводжу такий простий, можливо, навіть занадто простий приклад: якщо до вашого будинку увірвався злочинець, він усе навколо нищить, вбиває ваших рідних, тероризує, ви живете в страху, пручаєтеся. А потім хтось вам пропонує: зупинімося, поговоріть з ним, віддайте йому вітальню, а самі живіть у просторі, що залишився. Мені здається, це нонсенс», – пояснила вона свою позицію.

Олена Зеленська також розповіла, що для неї особисто найважчим під час війни є постійне відчуття небезпеки, у якій перебувають діти в Україні.

«Як перша леді я відчуваю, що всі наші діти в небезпеці. Але як мама постійно думаю про те, що в небезпеці й мої. Переживання за дітей – це мій біль, який я несу, але він такий самий, як і в інших мам в Україні. Тому я ніколи не відокремлюю своїх дітей від інших», – сказала вона.

«Чесно кажучи, я не знаю, як живуть російські пропагандисти, які говорять, ніби вони хочуть поцілити лише у військові об’єкти. Я не чула ще жодного слова співчуття або вибачення стосовно того, що гинуть мирні люди, особливо діти. Ми не можемо цього пробачити», – наголосила Олена Зеленська.