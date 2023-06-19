Олена Зеленська в Ізраїлі зустрілася з першою леді та Президентом країни

Перша леді України Олена Зеленська в межах візиту до Держави Ізраїль зустрілася в Тель-Авіві з першою леді країни Міхаль Герцог та Президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом. Розмова була присвячена гуманітарним питанням, зокрема допомозі постраждалим від війни дітям та проблемі лікування посттравматичних станів.

Дружина Глави Української держави розповіла про російські ракетні обстріли українських міст і ситуацію в зоні підтоплення внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС.

«Ми розцінюємо підрив Російською Федерацією цієї дамби як завчасно спланований воєнний та екологічний злочин проти критичної інфраструктури України, метою якого є якнайбільше жертв і руйнувань серед мирного населення. Підрив дамби Каховської ГЕС – це екологічний і технологічний теракт, найбільша техногенна катастрофа у Європі за останні десятиліття», – сказала перша леді України.

Олена Зеленська акцентувала на нагальній необхідності ліквідації екологічних і техногенних наслідків російської агресії.

Перші леді обговорили деталі продовження співпраці у створенні Всеукраїнської програми ментального здоров’я. У її межах під патронатом Міхаль Герцог українські фахівці навчаються в ізраїльських колег надання психологічної допомоги.

«Близько 15 мільйонів українців потребуватимуть психологічної підтримки й допомоги. Подолати цей виклик лише наявними силами й навичками психіатрів і психологів неможливо. Тому одним із пріоритетних напрямів Всеукраїнської програми ментального здоров’я є масштабне навчання фахівців першої лінії контакту навичок самодопомоги та першої психологічної допомоги, а фахівців спеціалізованої ланки – навичок роботи з особливими категоріями: людьми з ампутаціями, тими, хто пережив насильство, полон і тортури. Ізраїльські організації стали надійними партнерами в цьому напрямі», – сказала дружина Президента України.

Вона відзначила, зокрема, такі результати спільної роботи:

Ізраїльський центр травми та стійкості NATAL провів шість відкритих безкоштовних вебінарів, які наживо прослухали понад 2 тис. українських фахівців. Серед опрацьованих тем: як відновитися після пережитих травматичних подій, перша емоційна допомога в екстрених ситуаціях, робота з ПТСР, робота з особами, які постраждали від сексуального насильства під час війни, особливості роботи з людьми з ампутованими кінцівками тощо.

Навички самодопомоги та первинної підтримки у кризових ситуаціях від Israel Trauma Coalition опанували близькоa 3 тис. фахівців МВС, працівників секторів освіти та соціальної допомоги, «Укрзалізниці», «Укрпошти» та «Ощадбанку», підприємств критичної інфраструктури. Нещодавно завершився курс Israel Trauma Coalition для фахівців центрів зайнятості, у межах якого підготовлено 56 тренерів; до кінця року нові навички буде поширено серед 3 тис. кар'єрних радників.

57 українських фахівців прослухали 94 години тренінгових занять від ізраїльських фахівців, представників міжнародної неурядової гуманітарної організації IsraAID (проект «Психосоціальна підтримка під час війни»). Суть проекту – інтеграція фахівців у заклади охорони здоров’я для допомоги людям, які перебувають на довготривалому лікуванні, а також медперсоналу. Із січня 2023 року спеціалісти почали працювати в лікарнях Дніпра, Вінниці та Київської області (всього 14 закладів).

Для засвоєння навичок першої психологічної допомоги у кризових ситуаціях від фахівців Israel Trauma Coalition учасники спільноти «Бізнес без бар'єрів» відрядили 130 тренерів. Станом на зараз ці тренери поширили знання серед 10 тис. працівників компаній.

«Я дуже рада приймати тут мою хорошу подругу, дружину Президента України Олену Зеленську. У цій залі ми бачимо співпрацю багатьох організацій, які діють на користь тих, хто страждає від наслідків травми, і хочуть поділитися й передати іншим свої знання. На жаль, Держава Ізраїль має великий досвід війн і боротьби з тероризмом, і ми як країна хочемо поділитися своїми знаннями з вами й допомогти громадянам України, які цього потребують», – зазначила Міхаль Герцог.

Крім того, Олена Зеленська разом із міністеркою соціальної політики України Оксаною Жолнович зустрілася з представниками NATAL та Israel Trauma Coalition і подякувала за співпрацю:

«Ви навчаєте наших фахівців, які несуть ці знання далі, щоб охопити програмою ментальної підтримки всю країну. Ми прагнемо, щоб психологічна допомога стала такою ж повсюдною, як медична», – сказала дружина Президента України.

Разом із першою леді Ізраїлю Олена Зеленська також відвідала провідний медичний центр Ізраїлю Sheba Medical Center та його дитяче відділення Safra Children’s Hospital, де надають спеціалізовану психологічну допомогу дітям.

«В Ізраїлю є унікальний досвід: ваша країна вміє повноцінно жити й розвиватися в умовах постійних ворожих атак. Ви – наш приклад стійкості», – наголосила перша леді України.