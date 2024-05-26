Олена Зеленська: Важливо, щоб не тільки шкільні, а й домашні обіди були на одній хвилі – здоровій

Перша леді України ознайомилася, як працює та годує школярів фабрика-кухня в Бучі. Її відкрили з ініціативи Олени Зеленської та за інвесторської підтримки Фонду Говарда Баффета.

«Дивовижне відчуття – проходити разом із цим унікальним підприємством усі фази його втілення й зростання: від задуму, пошуку ділянки під будівництво влітку 2022 року у ще зруйнованій Бучі, першого символічного ковша землі на його спорудженні, до відкриття у грудні 2023-го. Відчувається, що цей проєкт, окрім того, що дав додаткове дихання Бучі, зробив ще й внесок у суспільну стійкість», – зазначила перша леді.

Ця фабрика-кухня обслуговує 13 шкіл (понад 4 тис. дітей) у Бучанській громаді.

Крім того, під час поїздки на Київщину Олена Зеленська разом із представниками Київської, Запорізької, Чернігівської ОВА, міськими головами Бучі, Славутича та Вишневого, представником Міністерства освіти і науки та керівником команди реформи шкільного харчування відвідали Синяківський і Бучанський ліцеї. Там вони мали змогу побачити, як розвантажують бокси з готовими обідами та підігрівають їх за спеціальною технологією Сook and Сhill. Завдяки їй продукти зберігають якість і харчову цінність. Основною перевагою цієї технології є інтенсивне охолодження, за якого тривалість зберігання в холодильнику суттєво подовжується.

«Учні, які сьогодні обідали в нашій компанії, скоро підуть на літні канікули так само, як і всі інші. І тут хочеться звернутися до їхніх дорослих: будь ласка, не забувайте, що мета реформи шкільного харчування – закласти здорові харчові звички на все життя. Ось чому важливо, що і як їстимуть діти вдома», – сказала дружина Президента.

У планах фабрики-кухні та команди реформи шкільного харчування – підключити до фабрики з 1 вересня цього року ще три школи в Бучанській громаді, чотири школи в Немішаївській громаді та 13 шкіл у Бородянській. У 2024/25 навчальному році фабрика-кухня «ГотуЇмо» забезпечуватиме безоплатним гарячим харчуванням 11 тис. 275 дітей.