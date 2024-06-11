Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Наше з вами лідерство та воля українців мають спрацювати заради миру, Європи та життя – Президент під час виступу в Бундестазі
Наше з вами лідерство та воля українців мають спрацювати заради миру, Європи та життя – Президент під час виступу в Бундестазі

11 червня 2024 року - 19:51

Переглянути всі відео
ностанні новини

Олена Зеленська: Вдячна медикам Німеччини та Франції за те, що допомагають нам рятувати наших людей

11 червня 2024 року - 22:20

Президент у Німеччині оглянув батарею Patriot, що її передадуть нашій країні, та зустрівся з українськими воїнами, які на ній навчаються

11 червня 2024 року - 21:03

Наше з вами лідерство та воля українців мають спрацювати заради миру, Європи та життя – Президент під час виступу в Бундестазі

11 червня 2024 року - 17:15

Президент у Берліні обговорив із Прем’єр-міністром Нідерландів постачання додаткових систем Patriot

11 червня 2024 року - 17:10

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робочий візит Президента до Німеччини
Робочий візит Президента до Німеччини

11 червня 2024 року - 12:21

Перейти до всіх галерей

Олена Зеленська: Вдячна медикам Німеччини та Франції за те, що допомагають нам рятувати наших людей

11 червня 2024 року - 22:20

Олена Зеленська: Вдячна медикам Німеччини та Франції за те, що допомагають нам рятувати наших людей

Під час візиту до Німеччини перша леді України Олена Зеленська разом із першою леді ФРН Ельке Бюденбендер, очільниками МОЗ України та Німеччини відвідала госпіталь Бундесверу в Берліні – один із п'яти госпіталів Бундесверу, який структурно належить до медико-санітарної служби німецьких збройних сил.

Із 2014 до 2022 року в госпіталі Бундесверу пройшли лікування понад 100 військовослужбовців з України. Після 2022-го формат лікування було змінено: розпочалося надання медичної допомоги в цивільних лікарнях. При цьому у складних випадках такі заклади перенаправляють поранених до госпіталю Бундесверу. Там здійснюють лікування за напрямом загальної травматології та ортопедії, а також проводять ендопротезування плечових, колінних суглобів, суглобів стопи та пластичну хірургію.

Перші леді поспілкувалися з українськими військовими, які зараз проходять лікування в госпіталі.

«Дякую нашим захисникам. І дякую Німеччині, яка лікує їх, як своїх власних захисників», – сказала дружина Президента України.

Із першою леді Німеччини вона обговорила тему подальшої медичної співпраці країн, зокрема успіхи медичного партнерства – безпосереднього співробітництва клінік України та інших країн, започаткованого на третьому Саміті перших леді та джентльменів у Києві. Олена Зеленська запросила колегу на цьогорічний Саміт.

Перша леді України також узяла участь у підписанні угоди між французькою агенцією міжнародної співпраці France Expertise та благодійним фондом Superhumans. Підписання відбулося за участю очільника МОЗ України Віктора Ляшка.

«Створений у Львові Superhumans Center усього за рік існування став лідером у роботі зі складними випадками. У співпраці з французькими хірургами тут провели вже понад 100 унікальних реконструкцій обличчя та встановили понад 600 протезів. За кожною такою операцією – чиясь доля, яка стала кращою», – сказала перша леді.

Вона наголосила, що нова угода дасть змогу масштабувати проєкт на всю Україну. Так, створення нового центру заплановане в Одесі на базі Одеського національного медичного університету. Серед іншого, у центрі на місці готуватимуть фахівців із надання медичної допомоги при мінно-вибуховій травмі.

«Дякую уряду Франції та французьким лікарям за те, що допомагають нам рятувати людей. Дякую українським лікарям, які роблять це все краще й краще», – підсумувала перша леді.

в
Відео
Версія для друку