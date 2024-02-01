Олена Зеленська відкрила аудіогід українською мовою в Музеї окупації Латвії 

Під час візиту до Латвійської Республіки перша леді України Олена Зеленська відвідала Музей окупації Латвії. Заснований у 1993 році, він висвітлює становище країни під час окупації 1940–1991 років радянським та нацистським режимами.

Дружина Президента взяла участь у відкритті україномовного аудіогіда головною експозицією музею, над яким із жовтня минулого року працювало Посольство України в Латвії разом із представниками Музею.

У заході також узяли участь мер Риги Вілніс Кірсіс, його заступники Лінда Озола та Едвард Ратнієкс, директорка закладу Солвіта Віба.

Перша леді відзначила важливість цього аудіогіда й наголосила, що історичне минуле Латвії надзвичайно цінне для розуміння сьогодення України. Вона провела паралелі між діями Радянського Союзу під час окупації Латвії в 1940 році та його правонаступниці Росії перед початком повномасштабного вторгнення в Україну (дестабілізація внутрішньої політики та скупчення військ на кордонах).

«Тому Латвія нині – наш вірний союзник. Бо дуже добре розуміє наслідки ворожої окупації», – сказала Олена Зеленська.

Фонди музею налічують понад 50 тис. експонатів (документи, фотографії, письмові, усні свідчення та речові докази, предмети й пам’ятки). Фахівці музею зафіксували понад 2 тис. відеосвідчень, і це одна з найбільших колекцій, присвячених темі окупації у Європі. Експозиція задумана як ґратчастий лабіринт темряви між яскравими етапами незалежності. Відвідання музею є частиною дипломатичного протоколу Латвії, він вітає іноземних лідерів, дипломатів та інших осіб, які прибувають з офіційними та державними візитами.

Місія музею – нагадувати, що сталося з Латвією та її народом під час панування радянського та нацистського режимів, ушановувати пам’ять тих, хто через нього загинув або ж був змушений утікати від окупації, а також нагадувати світові про ці злочини, скоєні іноземними державами проти Латвії.

Перша леді України зазначила, що ця місія важлива як для латвійців, так і для українців.

«Тож радію, що завдяки аудіогіду зможемо знайти ще більше точок для порозуміння», – додала вона.

Аудіогід у Музеї окупації Латвії – 78-й за ліком у проєкті з упровадження україномовних аудіоекскурсій у провідних пам’ятках світу, що з’явився з ініціативи Олени Зеленської. Зокрема, його реалізовано у Луврі та Версалі (Франція), Вестмінстерському абатстві (Велика Британія), Колізеї та Галереї Боргезе (Італія), Галереї Альбертіна (Австрія), Рейксмузеї (Нідерланди).