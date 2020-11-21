Олена Зеленська відкрила виставку, присвячену проблемі домашнього насильства

У день старту всесвітньої акції «16 днів проти насильства», 25 листопада перша леді Олена Зеленська взяла участь у відкритті тематичної виставки «Річ у тім…», присвяченої проблемі домашнього насильства.

На виставці представлені 16 побутових предметів, які так чи інакше пов’язані з реальними випадками домашнього насильства. Поруч з ними розташовані QR-коди. Відсканувавши їх, можна почути історії людей, які постраждали від домашнього насильства або стали його свідками. Виставка також доступна в онлайн-форматі на сайті www.richutim.rozirvykolo.org.

«Донедавна тема насильства була неприйнятною, незручною. Адже наважитися сказати про насильство означає визнати його факт. Сьогодні ми зібралися тут, щоб іще раз наголосити: насильство – не норма, йому немає виправдань. Про нього важко, але потрібно говорити, – сказала Олена Зеленська під час відкриття виставки. – Щоб іще раз привернути увагу суспільства до проблеми насильства, показати його жахливий масштаб, сьогодні ми відкриваємо тематичну виставку «Річ у тім…». На ній представлені 16 звичних для кожного з нас побутових предметів, на перший погляд – цілком безпечних: дитяча іграшка, банківська картка, щоденник, рушник. Але всі ці предмети – безпосередні учасники, інструменти у реальних випадках насильства: фізичного, психологічного, економічного. Найжахливіше у домашньому насильстві – його буденність».

У своєму виступі Олена Зеленська закликала українців припинити сприймати домашнє насильство як норму, не замовчувати його.

«Норма – це нульова толерантність до насильства, і це під силу кожному з нас», – наголосила вона.

Виставку організувало Міністерство внутрішніх справ України спільно з міжнародними організаціями, які працюють у сфері боротьби з домашнім та гендерно зумовленим насильством. Вона буде доступна для широкого загалу на Михайлівській площі міста Києва під час акції «16 днів проти насильства» – з 25 листопада до 10 грудня 2020 року.