Олена Зеленська відкрила Web Summit 2022 у Лісабоні

Перша леді України Олена Зеленська стала спеціальною гостею Web Summit 2022 – найбільшої європейської технологічної конференції, яка щороку відбувається в Португалії та присвячена тематиці сучасних проривних технологій в ІТ-галузі. Промова дружини Президента України на головній сцені саміту ознаменувала його відкриття.

Перша леді розповіла учасникам про те, як із початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія поставила технології на службу терору.

«З російського боку залучені IT-фахівці для наведення терористичних ударів по українських містах. Раніше вони працювали у приватних IT-компаніях. Це те, про що я кажу: через вашу сферу нині теж проходить лінія фронту. Арена боротьби між злом і добром. Між агресором і тим, хто просто захищає свій дім», – зазначила вона.

На відміну від агресора Україна хоче залучити всі можливі технології для порятунку людей. Тому, за словами першої леді, держава посилює кібербезпеку, забезпечує стійкість усіх цифрових систем як державного, так і приватного сектору. Тож присутні на cаміті можуть бути надзвичайно корисними нашій країні в її технологічному спротиві, наголосила дружина Президента.

Вона також розповіла про основні напрямки діяльності своєї благодійної фундації та про те, як до відбудови України може долучитися будь-хто, не лише фахівці IT-сектору.

«Я вірю в технології які рятують, а не руйнують. Вірю, що майбутнє саме за такими технологіями. Бо інакше в усього світу просто немає майбутнього. Саме ви – та потужна інтелектуальна сила, яка рухає світ. У ваших руках потенціал і технології, які здатні допомагати, а не руйнувати. І саме з Україною й саме зараз ви можете рухати світ у правильному напрямку», – наголосила Олена Зеленська.

Перша леді додала, що технології мають бути спрямовані також на відновлення людей: те, що створила людина, має працювати на її благо.

«Кожен українець та українка, які відчувають потребу у психологічній підтримці, покращенні свого внутрішнього стану, повинні мати змогу отримати таку послугу. Зручно й повсюдно, навіть якщо це додаток у телефоні з техніками самодопомоги. Загалом поширення технік з підтримки себе та інших, зокрема і в діджиталі, є одним із завдань Національної програми психічного здоров’я, над якою ми зараз працюємо в партнерстві зі Всесвітньою організацією охорони здоров’я», – зазначила дружина Президента.