Олена Зеленська: Відкриття бізнесу в Україні зараз – це робочі місця, повернення додому вимушених переселенців, відчуття перспективи для цілих регіонів

Перша леді України Олена Зеленська прибула до Копенгагена для участі в другому Українському інвестиційному форумі. На заході говоритимуть про конкретні можливості для данських компаній інвестувати та співпрацювати з українським бізнесом.

У вітальному слові дружина Президента подякувала Королівству Данія, його уряду та компаніям за потужну підтримку України.

«За рівнем військової допомоги у відсотках ВВП Данія посідає друге місце у світі. Україна знає й цінує це. З вашого боку це не лише підтримка України. Це набагато більше – це внесок у захист усього світу», – наголосила Олена Зеленська.

Вона також відзначила важливість створення Фонду підтримки України, внески на відбудову енергетичної інфраструктури нашої країни та участь Данії у відновленні Миколаївщини.

«Як ви знаєте, після звернення Президента Зеленського Данія взяла під патронат відбудову цього регіону, і три місяці тому там відкрилася філія данського посольства. Ви взяли на себе дуже складний виклик, бо на Миколаївщину щодня, без перерви, прилітають десятки російських ракет. Миколаївців вражає цей глобальний підхід: Данія очищує воду, купує комунальне та медичне обладнання, ремонтує будівлі, завозить техніку – від міських автобусів до екскаваторів, розміновує поля», – розповіла перша леді.

Вона висловила окрему подяку данським компаніям і меценатам, які вже співпрацюють у проєктах Фундації Олени Зеленської. Дружина Президента зауважила, що за участю Данії розпочали відбудову зруйнованої лікарні в деокупованому місті Ізюмі.

Олена Зеленська також подякувала данському бізнесу за принципову позицію не вести справи в Росії.

«Ви даєте важливий приклад того, що загальнолюдські цінності все ще важливіші за гроші. Усіх, хто вийшов із російського ринку, запрошую в Україну», – сказала вона.

На відкритті форуму виступили міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен, Міністр підприємництва Данії Мортен Бедскоу, перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко, заступник генерального директора Конфедерації данської промисловості Томас Буструп.

Участь у заході підтвердили понад 100 данських компаній. Серед них і ті, які вже працюють в Україні, і ті, що активно шукають можливості для виходу на український ринок, зокрема для реалізації проєктів із відбудови.