Олена Зеленська відвідала Харківську обласну клінічну лікарню, а також ознайомилася з перебігом реконструкції дитячого садочка

На Харківщині перша леді України Олена Зеленська відвідала обласну клінічну лікарню. Дружина Президента подякувала медикам за роботу й повідомила, що Фундація Олени Зеленської за підтримки партнерів передасть закладу обладнання – комп’ютерний томограф, стаціонарний рентген, С-дугу для високоточної хірургії, комплекс моніторів пацієнта й центральну моніторингову станцію, що дасть змогу здійснювати цілодобовий контроль за показниками та швидко реагувати на критичні зміни стану.

Крім того, обладнання отримають Центр протезування та реабілітації і обласна дитяча лікарня. На базі цього медзакладу Фундація облаштує осередок Школи Супергероїв.

«Фундація облаштовує такі школи по всій країні, щоб маленькі пацієнти не відставали від навчання, а заразом мали змогу відволіктися від лікування й повернутися до звичного ритму життя. Минулого року ми профінансували шість таких просторів, нинішнього – іще шість. Рада, що серед шести шкіл, запланованих на наступний рік, буде і харківський осередок», – сказала перша леді.

Також Олена Зеленська ознайомилася з перебігом реконструкції дитячого садочка в одному із селищ Харківщини, де в укритті будуть облаштовані навчальні класи, медичний пункт, санітарні кімнати та душові.

«Сьогодні, відвідуючи будівництво, вже бачу, що попри вимушену через російський напад підземність він буде яскравим, оптимістичним і затишним місцем. Такий вигляд і повинен мати справжній захист дитинства», – зазначила дружина Президента.

Крім того, перша леді побувала в одному з ліцеїв Харківщини, що вже має облаштоване укриття. У дві зміни тут навчаються 466 дітей. Також є п’ять інклюзивних класів і гуртки з шахів, рукоділля, образотворчого мистецтва та вокалу.

«Харківщина – український лідер із будівництва підземних закладів освіти. Зараз тут зводять 43 підземні школи, профінансовані в межах комплексної політики “Школа офлайн”. Захисні споруди зберігають не тільки життя, а і його нормальний ритм для дітей, дають змогу повернутися до очного навчання», – підсумувала Олена Зеленська.