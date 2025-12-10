Рада Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту підбила підсумки року та обговорила пріоритети на наступний рік

У 2025 році Фонд Президента України з підтримки освіти, науки та спорту продовжував працювати над розвитком людського капіталу, підтримкою інтелектуально обдарованої, талановитої та креативної молоді, а також молодих українців та українок, що мають вагомі досягнення у спорті.

Цьогоріч розширили програму президентських стипендій, які виплатили понад 400 студентам. Зокрема, їх отримали майже 300 вступників до українських закладів освіти з результатом НМТ у понад 185 балів з усіх предметів, чотири призери міжнародних олімпіад та 115 призерів всеукраїнських олімпіад із навчальних предметів.

Під час засідання ради відбулася презентація комплексної програми розвитку та підтримки талановитої молоді в Україні.

«Ми плануємо визначити факультети, які стануть освітньо-науковими хабами. Фонд застосує програми запрошення іноземних професорів, подвійних дипломів з університетами Великої Британії та створення інноваційних лабораторій із бізнесом, що зробить їх перспективним місцем навчання для талановитої молоді», – зазначила радниця – уповноважена Президента з питань Фонду Ольга Будник.

Також обговорили шляхи підвищення мотивації для талановитих дітей, щоб вони обирали для навчання саме українські заклади вищої освіти.

«Сьогодні я б концентрувалася на програмах та ініціативах, які забезпечують якомога більше охоплення молоді: створення спільних освітніх програм із найкращими університетами світу, розвиток університетського спорту, кампусів та подальших кар’єрних перспектив у тісній співпраці з українським бізнесом», – наголосила заступниця керівника Офісу Президента Олена Ковальська.

Окремо під час засідання обговорили розвиток напряму спорту. Заплановане дослідження щодо стану та використання спортивної інфраструктури в закладах вищої освіти, а також запровадження стипендій для молоді, яка має вагомі спортивні досягнення.