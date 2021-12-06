Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Виступ Президента на урочистих заходах з нагоди 30-ї річниці Збройних Сил України
Виступ Президента на урочистих заходах з нагоди 30-ї річниці Збройних Сил України

6 грудня 2021 року - 20:25

Переглянути всі відео
ностанні новини

Олена Зеленська відвідала маленьких пацієнтів дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит»

24 грудня 2021 року - 21:56

Володимир Зеленський провів відеозустріч з групою американських сенаторів і конгресменів

24 грудня 2021 року - 21:44

Президент призначив Олега Синєгубова головою Харківської ОДА

24 грудня 2021 року - 20:44

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Азербайджану

24 грудня 2021 року - 18:10

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Участь Президента України і першої леді в урочистостях з нагоди Дня працівників дипломатичної служби України
Участь Президента України і першої леді в урочистостях з нагоди Дня працівників дипломатичної служби України

22 грудня 2021 року - 21:43

Перейти до всіх галерей

Олена Зеленська відвідала маленьких пацієнтів дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит»

24 грудня 2021 року - 21:56

Олена Зеленська відвідала маленьких пацієнтів дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит»

Перша леді України Олена Зеленська на запрошення лікарів Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» Олександра та Лесі Лисиці провела день читання для пацієнтів закладу.

Дружина Президента привезла до клініки новинки дитячої літератури й почитала маленьким слухачам книжку «Майка Паливода обирає професію» сучасної української письменниці, перекладачки, лауреатки премії «Коронація слова» та перекладацької премії Le Prix Skovoroda Мії Марченко.

Це весела історія про сучасну дівчинку, яка отримує домашнє завдання – розповісти про свою майбутню професію. Але вона не може визначитися, бо, як і багато дітей, має не одну мрію – одночасно хоче бути і фотографинею, і мандрівницею, і детективом, доглядати тварин, лікувати й навіть стати президентом Марса.

«Сподіваюся, що сьогоднішні читання стануть початком традиції. А можливо, хтось іще захоче приєднатися до мене й почитати вголос тим, кому це зараз дуже потрібно. Перейнятися й посміятися разом. Розділити емоції й підтримати, подарувати тепло. Словом, читаймо разом!» – сказала Олена Зеленська.

Завідувач відділення трансплантації кісткового мозку та інтенсивної мегадозової хіміотерапії та імунотерапії Олександр Лисиця зазначив, що день читання відбувся напередодні новорічно-різдвяних свят, сповнених любові, мрій та віри в диво. Він подякував першій леді за те, що вона долучилася до доброї справи та подарувала турботу й натхнення тим, хто цього потребує.

«Лише наші добрі справи визначають те, ким ми є в цьому світі», – наголосив він.

Користуючись нагодою, дружина Президента також привітала всіх християн західного обряду, які нині починають святкувати Різдво, побажавши всім добра, тепла та здоров’я.

Версія для друку