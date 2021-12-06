Олена Зеленська відвідала маленьких пацієнтів дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит»

Перша леді України Олена Зеленська на запрошення лікарів Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» Олександра та Лесі Лисиці провела день читання для пацієнтів закладу.

Дружина Президента привезла до клініки новинки дитячої літератури й почитала маленьким слухачам книжку «Майка Паливода обирає професію» сучасної української письменниці, перекладачки, лауреатки премії «Коронація слова» та перекладацької премії Le Prix Skovoroda Мії Марченко.

Це весела історія про сучасну дівчинку, яка отримує домашнє завдання – розповісти про свою майбутню професію. Але вона не може визначитися, бо, як і багато дітей, має не одну мрію – одночасно хоче бути і фотографинею, і мандрівницею, і детективом, доглядати тварин, лікувати й навіть стати президентом Марса.

«Сподіваюся, що сьогоднішні читання стануть початком традиції. А можливо, хтось іще захоче приєднатися до мене й почитати вголос тим, кому це зараз дуже потрібно. Перейнятися й посміятися разом. Розділити емоції й підтримати, подарувати тепло. Словом, читаймо разом!» – сказала Олена Зеленська.

Завідувач відділення трансплантації кісткового мозку та інтенсивної мегадозової хіміотерапії та імунотерапії Олександр Лисиця зазначив, що день читання відбувся напередодні новорічно-різдвяних свят, сповнених любові, мрій та віри в диво. Він подякував першій леді за те, що вона долучилася до доброї справи та подарувала турботу й натхнення тим, хто цього потребує.

«Лише наші добрі справи визначають те, ким ми є в цьому світі», – наголосив він.

Користуючись нагодою, дружина Президента також привітала всіх християн західного обряду, які нині починають святкувати Різдво, побажавши всім добра, тепла та здоров’я.