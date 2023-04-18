Олена Зеленська відвідала медзаклад на Київщині, де було презентовано курс щодо застосування Міжнародної класифікації функціонування

Перша леді України Олена Зеленська разом із міністром охорони здоров’я Віктором Ляшком та радницею – уповноваженою Президента з питань безбар'єрності Тетяною Ломакіною відвідала КНП БМР «Білоцерківська міська лікарня № 2» на Київщині, де було презентовано курс «Базові засади застосування МКФ» для мультидисциплінарних медичних команд.

Міжнародна класифікація функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я (МКФ) – універсальна класифікація показників, пов'язаних зі здоров'ям, одна з трьох класифікацій, які пропонує для застосування Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ).

З ініціативи дружини Президента та після тривалої роботи МОЗ і експертів Міжнародну класифікацію функціонування було запроваджено як національний класифікатор 030:2022 «Класифікатор функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я». Усі фахівці з реабілітації мають використовувати саме цю методику, працюючи з порушеннями функціонування людини та інвалідністю.

Очікується, що запровадження МКФ дасть змогу враховувати медичні, психологічні та соціальні потреби людини, яка прагне відновитися й бути самостійною після важких травм і захворювань, спонукатиме заклади охорони здоров’я впроваджувати сучасну доказову, активну реабілітацію, розвивати команди фахівців, закуповувати обладнання відповідно до найкращих стандартів. А зібрані дані про стан здоров’я та можливості людини допоможуть державі планувати допомогу та послуги вже за межами реабілітаційного відділення – у соціальній, освітній сферах, працевлаштуванні тощо.

«Лікарі отримають найкращі інструменти, практики, знання, доступ до навчання для того, щоб якнайкраще повертати якість життя тим нашим співвітчизникам, у яких все це хотів відібрати нападник. І тут існує не лише медична, а й важлива соціальна площина. МКФ – це крок до прозорості. А ще тут є психологічна площина: правильне визначення та реабілітація повертають людям не тільки фізичні можливості, а й віру в себе і в життя. Так, наше суспільство змінилося. Воно не буде таким, як раніше. Але воно може бути кращим, якщо ми забезпечимо для всіх, кого поранила війна, гідні умови, гідне ставлення, гідні можливості», – акцентувала Олена Зеленська.

Вже найближчим часом мультидисциплінарні команди у 244 медичних закладах, які надають послуги реабілітації за пакетами Програми медичних гарантій, почнуть користуватися новою системою оцінки та планування реабілітаційної допомоги на принципах МКФ.

Перша леді та міністр охорони здоров’я також ознайомилися з роботою мультидисциплінарної команди на базі Білоцерківської міської лікарні № 2. Її фахівці з реабілітації закінчили навчання в межах трирічного проекту МОЗ України з високоінтенсивної реабілітації, що реалізується спільно з Національним медичним центром Сунас (Норвегія), а також співпрацюють із ВООЗ щодо навчання з підбору та використання допоміжних засобів реабілітації.

Під час заходу було презентовано освітній курс «Базові засади застосування МКФ». Він доступний на навчальній платформі «Академія НСЗУ». Нині вже понад 1200 фахівців зареєструвалися на нього та почали навчання.

Проект втілюється з ініціативи першої леді в межах Стратегії створення безбар’єрного простору в Україні. Одним із її компонентів є впровадження МКФ і розбудова ефективної системи реабілітації в нашій країні.

«Ми дякуємо Швейцарії та Європейському Союзу, які з готовністю діляться з нашими лікарями й терапевтами цінними напрацюваннями, досвідом, забезпечують технічну підтримку запровадження освітніх програм, допомагають у розбудові реабілітації та впровадженні МКФ. Невдовзі на додачу до запущеного курсу стартує ще один. Він стосуватиметься безпосередньо документування процесу надання реабілітаційної допомоги на основі МКФ. Освітні курси – це важливий етап, який дає поштовх практичному впровадженню МКФ. А значить, люди отримуватимуть ще якісніші послуги», – розповів Віктор Ляшко.

Проект реалізують Міністерство охорони здоровʼя, Національна служба здоровʼя України, Міністерство соціальної політики, Офіс Президента, радниця – уповноважена Президента України з питань безбар’єрності, ДП «Електронне здоров’я», БФ «Пацієнти України», Школа реабілітаційної медицини Українського католицького університету та Український центр охорони здоров’я за підтримки Швейцарії, Європейського Союзу та Nova Ukraine.

«Навчання для фахівців із реабілітації важливе, і від цього безпосередньо залежить якість допомоги та швидкість відновлення кожного, хто перебуває на реабілітації. І що більше фахівців спілкуватимуться «єдиною мовою функціонування й життєдіяльності», якою є МКФ, то швидше ми зможемо говорити про повернення людей до самостійності після перенесених травм, опіків, складних захворювань», – резюмувала Тетяна Ломакіна.