Олена Зеленська відвідала три школи на Черкащині, залучені до реформи шкільного харчування

Перша леді України Олена Зеленська разом із командою, яка втілює реформу шкільного харчування, побувала у трьох навчальних закладах Черкаської області, де в межах реформи модернізували харчоблоки та їдальні. Візит відбувся за участю заступника керівника Офісу Президента Віктора Микити та заступника міністра освіти і науки України Андрія Сташківа.

У всіх трьох закладах реалізували модель «базова кухня»: кожна школа має власний харчоблок. Два з них профінансовані коштом державної субвенції, ще один – із міського бюджету.

Олена Зеленська також узяла участь у нараді, присвяченій Стратегії реформування системи шкільного харчування.

«Для багатьох батьків упевненість у тому, що їхніх дітей у школі гарантовано нагодують, стає важливим аргументом при виборі громади для життя. Це означає розвиток регіону, зростання економіки, зміцнення спільнот. Окрім того, одна з головних цілей реформи – це рівність. Ми прагнемо, щоб незалежно від місця проживання дитини – у великому місті чи найменшому селі – вона мала доступ до якісного, безпечного та смачного харчування», – зазначила дружина Президента.

Перша леді подякувала черкаським посадовцям за відповідальне ставлення до дітей та їхніх потреб. Місто не лише використовує державні субвенції, а й власним коштом дофінансовує безкоштовне харчування для учнів початкових класів. Також коштом міського бюджету тут відремонтували шість харчоблоків і розпочали будівництво кулінарного хабу для навчання кухарів.

«Важливо, що ви вже працюєте з батьками та дітьми: дегустації, зустрічі з дієтологами, навчальні матеріали обов’язково конвертуються в майбутнє – у зміну харчових звичок цілих родин і поколінь. Формування культури харчування – це наша найбільша інвестиція зараз», – підсумувала Олена Зеленська.ф