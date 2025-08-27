Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Росіяни мають бачити, наскільки серйозно світ налаштований та наскільки поганими будуть наслідки для Росії, якщо війна буде продовжуватись – звернення Президента
Росіяни мають бачити, наскільки серйозно світ налаштований та наскільки поганими будуть наслідки для Росії, якщо війна буде продовжуватись – звернення Президента

27 серпня 2025 року - 20:10

Переглянути всі відео
ностанні новини

Олена Зеленська відвідала три школи на Черкащині, залучені до реформи шкільного харчування

28 серпня 2025 року - 18:45

Володимир Зеленський і Реджеп Таїп Ердоган обговорили перемовини у форматі лідерів, гарантії безпеки та російські удари по Україні

28 серпня 2025 року - 18:15

Підтримка України, посилення санкцій проти Росії та напрацювання гарантій безпеки: Володимир Зеленський провів розмову з Урсулою фон дер Ляєн

28 серпня 2025 року - 17:52

Росіяни мають бачити, наскільки серйозно світ налаштований та наскільки поганими будуть наслідки для Росії, якщо війна буде продовжуватись – звернення Президента

27 серпня 2025 року - 20:08

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Участь Президента України в Національному молитовному сніданку
Участь Президента України в Національному молитовному сніданку

25 серпня 2025 року - 15:11

Перейти до всіх галерей

Олена Зеленська відвідала три школи на Черкащині, залучені до реформи шкільного харчування

28 серпня 2025 року - 18:45

Олена Зеленська відвідала три школи на Черкащині, залучені до реформи шкільного харчування

Перша леді України Олена Зеленська разом із командою, яка втілює реформу шкільного харчування, побувала у трьох навчальних закладах Черкаської області, де в межах реформи модернізували харчоблоки та їдальні. Візит відбувся за участю заступника керівника Офісу Президента Віктора Микити та заступника міністра освіти і науки України Андрія Сташківа.

У всіх трьох закладах реалізували модель «базова кухня»: кожна школа має власний харчоблок. Два з них профінансовані коштом державної субвенції, ще один – із міського бюджету.

Олена Зеленська також узяла участь у нараді, присвяченій Стратегії реформування системи шкільного харчування.

«Для багатьох батьків упевненість у тому, що їхніх дітей у школі гарантовано нагодують, стає важливим аргументом при виборі громади для життя. Це означає розвиток регіону, зростання економіки, зміцнення спільнот. Окрім того, одна з головних цілей реформи – це рівність. Ми прагнемо, щоб незалежно від місця проживання дитини – у великому місті чи найменшому селі – вона мала доступ до якісного, безпечного та смачного харчування», – зазначила дружина Президента.

Перша леді подякувала черкаським посадовцям за відповідальне ставлення до дітей та їхніх потреб. Місто не лише використовує державні субвенції, а й власним коштом дофінансовує безкоштовне харчування для учнів початкових класів. Також коштом міського бюджету тут відремонтували шість харчоблоків і розпочали будівництво кулінарного хабу для навчання кухарів.

«Важливо, що ви вже працюєте з батьками та дітьми: дегустації, зустрічі з дієтологами, навчальні матеріали обов’язково конвертуються в майбутнє – у зміну харчових звичок цілих родин і поколінь. Формування культури харчування – це наша найбільша інвестиція зараз», – підсумувала Олена Зеленська.ф

Версія для друку