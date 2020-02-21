Олена Зеленська відвідала відкриття фестивалю «NEOсвітній Арсенал»

Дружина Президента України Олена Зеленська завітала на відкриття фестивалю «NEOсвітній Арсенал», який триватиме у «Мистецькому Арсеналі» з 27 лютого до 1 березня.

«NEOсвітній Арсенал» орієнтований на сприяння оновленню системи освіти та поєднує культурний, науковий, мистецький і технологічний напрями. Організатори позиціонують фестиваль як «4-денний квест для дітей, батьків та вчителів».

Основною темою цьогорічного заходу є «Супермозок: ліва/права півкулі». Використавши структуру й архітектуру людського мозку як своєрідну рамку, «NEOсвітній Арсенал» створив різноманітне, насичене та сповнене викликів середовище. На відвідувачів чекають інтерактивні програми, творчі лабораторії, майстер-класи, театральні вистави, мистецькі спецпроекти, ярмарок розвивальних ігор та книжок.

До участі в заході залучені ті, хто реалізує у своїй діяльності прагнення до сучасного якісного та цікавого навчання, – музеї, архітектурні, анімаційні й театральні студії, картинні галереї, мовні школи, центри робототехніки, бібліотеки, молодіжні клуби та громадські організації.

Перша леді оглянула локації Дніпропетровського художнього музею та школи анімації Pause to Play, які працюють над створенням спільного проекту, Меморіального музею-садиби Немировича-Данченка та Корфа, де представлена копія ренесансного друкарського преса, з яким можна безпосередньо взаємодіяти, Лабіринту пам’яті, який в оригінальний спосіб розтлумачує, як влаштована людська пам’ять, Музею Майдану, який презентував гру, що вчить відрізняти правдиві новини від фейків, а також дитячу виставку «Супермозок».

Крім того, Олена Зеленська ознайомилася з творчістю інклюзивного театру «Паростки» – першого в Україні, де грають актори, які мають психічні та розумові порушення. Режисерська команда у постановках інтегрує своїх підопічних у повсякденне життя й послуговується методами арт-терапії.

Також Олена Зеленська побувала в сенсорному лабіринті, який презентували на фестивалі творці Музею в темряві «Третя після опівночі». Цей музей унікальний тим, що екскурсії проходять в абсолютній темряві та в супроводі незрячих гідів. Після візиту до лабіринту дружина Президента зауважила, що вкотре переконалася у важливості створення інклюзивного та безбар’єрного середовища в суспільстві.