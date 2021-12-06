Олена Зеленська відвідала ярмарок товарів і послуг соціальних підприємств «Ключ до свободи»

Перша леді України Олена Зеленська відвідала ярмарок «Ключ до свободи». У ньому беруть участь соціальні підприємства, які відкрилися протягом останнього року в різних областях України за підтримки кар’єрного хабу «Розірви коло» від UNFPA, Фонду народонаселення ООН в Україні та Української фундації громадського здоров’я. Їхня мета – працевлаштовувати жінок, постраждалих від домашнього насильства.

Зокрема, серед учасників – фотостудії (ENJi – Light and Shadow, м. Херсон), коворкінги та кав’ярні (GG Space, м. Миколаїв), «Крафтова кав’ярня», м. Кривий Ріг), ательє (Butterfly, м. Львів), тепличне господарство з вирощування зелені та розсади (м. Добропілля).

Під час відвідання заходу дружина Президента України, під патронатом якої щороку відбувається Всеукраїнська акція «16 днів проти насильства», відзначила, як важливо людям, що зіткнулися з домашнім насильством, отримати улюблену роботу й власний заробіток.

«Насильство, що повторюється, часто зумовлене економічними чинниками. Адже одна з найпоширеніших причин, чому жінки залишаються з кривдниками, – фінансова залежність», – відзначила перша леді.

Відвідувачі ярмарку мають змогу дізнатися більше про роботу підприємств і придбати їхні товари, долучитися до майстер-класів з приготування напоїв кавової карти, плетіння, макіяжу, розпису екосумок, вирощування зелені в домашніх умовах, виготовлення святкової новорічної іграшки тощо. А також – довідатися, як організувати таке соціальне підприємство, працевлаштуватися на ньому та створити успішну справу.

«Ми спростовуємо стереотип про те, що жінки, які перебувають у складних життєвих обставинах, не можуть створити якісний, трендовий продукт», – зазначила засновниця соціального ательє Butterfly у Львові Уляна Дорош.

Ярмарок «Ключ до свободи» вітатиме відвідувачів 10 грудня з 14:00 до 20:00, а 11-12 грудня – з 10:00 до 20:00 на 6-му поверсі центру ArtHall D12, вул. Десятинна, 12, Київ.

Вхід вільний. Захід відбувається з дотриманням карантинних вимог. Для відвідання необхідно мати при собі документ про повний курс вакцинації проти COVID-19 або негативний ПЛР-тест чи експрес-тест на COVID-19, чинний протягом 72 годин. Також можна зробити експрес-тест на місці.