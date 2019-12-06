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Олена Зеленська відвідала знакові для азербайджанців місця та завітала до Українського культурно-освітнього центру в Баку

17 грудня 2019 року - 20:03

Олена Зеленська відвідала знакові для азербайджанців місця та завітала до Українського культурно-освітнього центру в Баку

Під час офіційного візиту Президента України до Азербайджанської Республіки перша леді Олена Зеленська відвідала знакові для азербайджанського народу місця та завітала до Українського культурно-освітнього центру Бакинського слов’янського університету, де зустрілася з представниками української громади.

На початку візиту Олена Зеленська разом із першою леді Азербайджану Мехрібан Алієвою відвідала один із символів сучасного Баку – Центр Гейдара Алієва та оглянула експозиції, присвячені постаті 3-го Президента країни. Спроектувала Центр всесвітньо відома архітекторка Заха Хадід. У 2014 році його визнано найкращою будівлею у світі та нагороджено архітектурною премією.

В Азербайджанському національному музеї килима дружині Президента розповіли, що наразі працюють над впровадженням екскурсійного аудіогіда українською, щоб дати можливість туристам з України знайомитися з розповідями про експонати рідною мовою. Музей килима в Баку є унікальним, у ньому зберігається понад 10 тисяч килимових виробів, а азербайджанське килимове мистецтво включене в репрезентативний список нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО.

Олена Зеленська також здійснила візит до Міжнародної лікарні Бона Деа. Шпиталь є надсучасним, із високотехнологічним медичним обладнанням. Одним з оригінальних рішень є пневмопошта, за допомогою якої зразки аналізів, а також ліки для хворих можна направляти в різні відділення, у приймальне та лабораторне зокрема. Як пояснили Олені Зеленській медичні працівники, це дуже зручно та оптимізує робочий час персоналу.

Після відвідання шпиталю перша леді приєдналася до Президента України Володимира Зеленського та завітала до Українського культурно-освітнього центру Бакинського слов’янського університету. Подружжя Зеленських привітав ансамбль української пісні, учасники якого навчаються в недільній школі під егідою Центру.

Крім візиту до навчального закладу, Президент України та перша леді зустрілися й поспілкувалися з представниками української громади Азербайджану.

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Офіційний візит Президента України до Азербайджану

17 грудня 2019 року - 08:51
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