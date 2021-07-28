Олена Зеленська виступила на відкритті виставки фотомистецтва Photo Kyiv 2021

Перша леді України Олена Зеленська взяла участь у відкритті міжнародної виставки фотомистецтва Photo Kyiv 2021 – «Не|видиме життя», що триватиме в Національному заповіднику «Софія Київська». Центральною темою арт-події стала безбар’єрність у сучасному суспільстві.

«Фотографам вдалося висвітлити те, що перебуває в тіні й не є очевидним для кожного. Я зі щирим захопленням переглянула роботи на Photo Kyiv 2021. Адже це не просто світлини, а поєднання сміливих ідей та глибокого осмислення соціальних питань», – розповіла під час виступу Олена Зеленська.

Головними героями, які потрапили у фокус проекту «Не|видиме життя», стали ветерани ООС та учасники Євромайдану, самотні літні люди, діти із синдромом Дауна, представники ромської громади та інші.

Основна ідея виставки полягає в тому, щоб привернути увагу фотомайстрів та відвідувачів до таких цінностей, як повага, толерантність, відкритість і співпереживання.

«За час пандемії ми всі відчули обмеження ізоляції. Через несхожість, маломобільність, вік, стать, національність, діагноз кожен з нас може опинитись невидимкою за бар’єром байдужості чи навіть ворожості. Подолати це можна, лише змінивши філософію суспільного життя в країні, зробивши безбар’єрність новою суспільною нормою», – зазначають організатори Photo Kyiv 2021.

Для участі у виставці свої проекти подали 89 фотографів з різних країн. Експертне журі обрало роботи п’яти майстрів, серед них Йосип Сивенький з фотосерією «Рани» (США/Україна), Роман Закревський з фотопроектом «Погляд» – серія портретів ромів з Чернігівської області (Україна), Аліна Пророка з фотосерією «Будинок для літніх людей. Самотність. Сльози на зморшках» (Україна), Юрій Данченко з фотосерією «Danza Down» (Україна), Олексій Товпига з фотосерією «Космос тата» (Україна).

Також на виставці представлені п'ять спецпроектів: два з них – від українських фотографів, три – зарубіжні, зокрема від митців з Нідерландів, Німеччини, США.

Виставка триватиме до 25 серпня 2021 року в Національному заповіднику «Софія Київська».

Photo Kyiv – щорічний міжнародний ярмарок фотографії, заснований у 2017 році. Арт-подія є унікальною для української мистецької сцени, оскільки об’єднує міжнародні та локальні галереї, інституції, посольства різних країн та бізнес-сектор.