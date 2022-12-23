Олена Зеленська виступила перед керівниками дипломатичних установ України та їхніми подружжями на щорічній Конференції послів

У межах щорічної Конференції послів України відбулася окрема зустріч першої леді Олени Зеленської з керівниками дипломатичних установ. Дружина Президента подякувала представникам дипкорпусу за роботу.

«Сказати, що роботи українським дипломатам цього року додалося, – нічого не сказати. Сказати, що відповідальність зросла, – це також буде надто слабко. Міжнародна підтримка України та санкції проти агресора, постачання зброї та гуманітарної допомоги, піклування про наших вимушених переселенців у різних країнах та інформаційна місія – розповідати, переконувати, протистояти пропаганді – зараз усе це – щоденна праця нашого дипкорпусу. Так само, як і вся країна, наші дипломати зараз пишуть нову історію України», – відзначила перша леді.

Вона наголосила, що горда бути однією з учасниць цього дипломатичного фронту, зокрема, розповідаючи під час виступів у конгресі США та парламенті Британії про український спротив. Вона також поінформувала про співпрацю з дипкорпусом.

«Разом ми брали участь у численних міжнародних конференціях та інших заходах на підтримку України, допомагали із влаштуванням наших вимушених переселенців, відкривали українські книжкові полички у найбільших бібліотеках світу та аудіогіди у провідних світових пам’ятках, підтримуючи культуру, щоб вона підтримала нас. Українські дипломати долучилися до організації другого київського Саміту перших леді та джентльменів, на якому ми зібрали 6,4 мільйона доларів США, щоб закупити 84 реанімобілі для центрів екстреної допомоги. І тепер наші дипломати допомагають моїй фундації залучати зарубіжну допомогу для України, щоб відбудовувати лікарні, школи, завозити гуманітарну допомогу», – зазначила дружина Президента.

У межах конференції вона також провела зустріч із подружжями послів України. Торік вони вперше створили власне об’єднання – платформу «Подружжя українських дипломатів».

«Тепер бачимо, яка це була правильна ідея: протягом цього року російського вторгнення всі ви співпрацювали для нашої перемоги», – наголосила Олена Зеленська.

Вона обговорила з учасницями платформи, як використати їхній вплив для допомоги батьківщині, як вони можуть долучитися до гуманітарної допомоги та культурної дипломатії, підтримати співвітчизників за кордоном. Особливо важлива тема – якісна освіта для дітей українських вимушених переселенців.

«Україна бореться за збереження кожної своєї людини й кожної родини. Тож не дивно, що українці зараз воюють, волонтерять, працюють для перемоги цілими сім’ями. І в дипломатичній царині так само», – резюмувала перша леді.

Щорічна Конференція послів України тривала у Києві 22-23 грудня під гаслом «Війна й нові горизонти у світі».

Мета заходу – підбити підсумки поточного року в дипломатії та визначити ключові цілі на 2023-й, втілення яких дасть змогу посилити стійкість і обороноздатність України, а також створить нові можливості для держави, бізнесу та громадян.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив на особливій знаковості цьогорічного Дня працівника дипломатичної служби, адже його відзначають на тлі історичних результатів візиту Президента України до США.