Росія відверто намагається знищити нашу цивільну інфраструктуру і саме зараз, перед зимою – звернення Президента
Росія відверто намагається знищити нашу цивільну інфраструктуру і саме зараз, перед зимою – звернення Президента

5 жовтня 2025 року - 16:11

ностанні новини

Подальша оборонна підтримка, допомога енергетичному сектору та відбудова України: Президент зустрівся з Прем’єр-міністеркою Литви

6 жовтня 2025 року - 19:13

Олена Зеленська взяла участь у Міжнародному форумі культурної дипломатії

6 жовтня 2025 року - 18:31

Оборонна підтримка України й притягнення Росії до відповідальності: Володимир Зеленський зустрівся з Діком Схоофом

6 жовтня 2025 року - 16:48

Заява Президента України під час спільного з Прем’єр-міністром Нідерландів спілкування з журналістами

6 жовтня 2025 року - 15:45

Зустріч Президента України та Прем'єр-міністерки Литви
Зустріч Президента України та Прем’єр-міністерки Литви

6 жовтня 2025 року - 19:10

Олена Зеленська взяла участь у Міжнародному форумі культурної дипломатії

6 жовтня 2025 року - 18:31

6 жовтня 2025 року - 18:31

Олена Зеленська взяла участь у Міжнародному форумі культурної дипломатії

Перша леді України Олена Зеленська взяла участь у шостій щорічній фаховій конференції – Міжнародному форумі культурної дипломатії. Його організували Український інститут у співпраці з Міністерством закордонних справ України.

Форум традиційно об’єднав представників і представниць державного сектору, міжнародних організацій, культурних інституцій та громадянського суспільства для обговорення ролі культурної дипломатії в час глобальних трансформацій та в умовах війни Росії проти України.

«Не лише професійні дипломати – кожен українець зараз амбасадор України, коли розповідає про нас і нашу оборону», – наголосила перша леді.

Зокрема, дружина Президента розповіла про реалізацію Глобальної коаліції українських студій – державної ініціативи з вивчення України в навчальних закладах світу. Учасниками коаліції вже є 19 університетів із дев’яти країн, ще майже сто висловили бажання долучитися.

«Що це означає на практиці? Що тисячі студентів і молодих науковців у різних країнах вивчатимуть історію, мову, культуру й сьогодення України у своїх ЗВО. Підписуючи меморандуми з черговим учасником коаліції, ми завжди підкреслюємо: це потрібно не тільки Україні. Правда й знання потрібні будь-якій людині, яка хоче мати вільне мислення», – зазначила Олена Зеленська.

Дружина Президента подякувала Українському інституту за ініціативу та Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту, МЗС, МОН, Кримській платформі за сприяння.

Вона також розповіла про проєкти Саміту перших леді та джентльменів, спрямовані на підвищення обізнаності про Україну у світі. Зокрема, перші леді та джентльмени, експерти й нобелівські лауреати, які взяли участь у п’ятому Саміті, прочитали лекції для понад 2 тис. студентів із 12 українських закладів освіти в Києві, Івано-Франківську, Харкові, Острозі та Дніпрі.

Крім того, цьогоріч у межах Саміту представили відеоурок «Знімки з України: нерозказані історії підлітків», який розробили фахівці МОН разом з українськими вчителями для іноземних шкіл. Урок на прикладі українських дітей розповідає, як це – бути школярем чи студентом сьогодні в Україні. Також відбувся запуск глобальної комунікаційної кампанії про важливість знань «Кожне покоління лишає слід. Освіта визначає який».

