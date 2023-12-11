Перша леді України Олена Зеленська взяла участь у підсумковому у 2023 році засіданні Ради безбар’єрності «Безбар’єрність для всіх».

Засідання відбулося 11 грудня під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля й за участю Голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука, міністрів, голів профільних комітетів Верховної Ради, офіційних представників системи ООН в Україні, представників судової влади й Центральної виборчої комісії, міжнародних організацій, Ради Європи, високоповажних послів Європейського Союзу й Канади, начальників обласних військових адміністрацій, представників громадянського суспільства. Члени уряду презентували результати реалізації флагманських проєктів з упровадження безбар’єрності, а також плани на наступний рік.

У виступі Олена Зеленська відзначила основні виклики для безбар’єрності у воєнний час, зокрема зростання кількості випадків інвалідизації українців через російські атаки.

«Лише перший рік вторгнення додав понад 150 тисяч випадків реєстрації нової інвалідності. Можна сказати, що багато поранених воїнів стали справжніми амбасадорами цієї теми. Вони роблять цю тему видимою. Але водночас у країні є три мільйони людей, яких життя травмувало до повномасштабної війни – на виробництві, у ДТП, а також ті, хто мають інвалідність від народження. Що змінилося в їхньому житті за останні півтора року? Що може запропонувати їм країна?» – зауважила вона.

Перша леді наголосила, що за шість місяців 2023 року в країні народилося 100 тисяч дітей – вони та їхні батьки також потребують додаткової уваги та можливостей.

Дружина Президента акцентувала, що дві третини дітей шкільного віку через ворожі атаки позбавлені можливості навчатися очно.

Олена Зеленська назвала все це викликами для без’барєрності країни.

«Можна сказати: «Війна, що ви хочете. Бар’єрів стало більше – і фізичних, і з пересуванням та доступністю, і економічних – безробіття, і соціальних – велике навантаження на всіх загалом…» Але це не аргумент. Бо кожне життя цінне. І його якість має значення. Ми не обираємо часи, у які нам жити, але ми можемо боротися», – наголосила перша леді.

Під час засідання Ради було виділено такі результати роботи відомств за 2023 рік:

· Міністерство охорони здоров’я – розвиток реабілітаційної допомоги:

· розширено мережу закладів, які надають реабілітаційну допомогу: 261 – стаціонарна допомога, 410 – амбулаторна допомога;

· проведено навчання всіх мультидисциплінарних команд щодо роботи з Міжнародною класифікацією функціонування;

· розпочато забезпечення людей під час перебування в лікарні кріслами колісними, милицями, протезуванням;

· створено шість центрів досконалості для навчання фахівців у клінічних умовах;

· розвиток експертизи фахівців із реабілітації: створення навчальних стандартів, оновлення навчальних програм у десяти закладах вищої освіти;

· спільно з іншими міністерствами розпочато роботу над законопроєктом, який має докорінно змінити шлях людини після травми або поранення від лікарняного ліжка до повноцінного життя – роботи, освіти, систем підтримки.

· Міністерство соціальної політики – вдосконалення системи соціальних послуг для осіб з інвалідністю з метою покращення процесів реабілітації та адаптації:

· спрощено процедури забезпечення допоміжними засобами реабілітації, особливо в протезуванні, розроблено стандарт професії протезиста-ортезиста та розпочато роботу над створенням відповідної освітньої програми; започатковано магістерську програму у «Львівській політехніці», яка відповідає вимогам ISPO, проведено короткострокові сертифікатні навчання для 160 працівників із протезування;

· соціальні працівники долучилися до роботи в мультидисциплінарних реабілітаційних командах, затверджено протоколи їхньої роботи та врегульовано їхні послуги медичних гарантій;

· законопроєкт про працевлаштування осіб з інвалідністю доопрацьовано для розгляду у Верховній Раді. Він сприятиме створенню умов для запуску програм підтримки;

· програма «Раннє втручання» – розроблено модель надання послуги, відповідно до якої провели навчання 16 команд і запровадили стандарт підготовки фахівців у закладах вищої освіти, провели навчання фахівців з інклюзивно-ресурсних центрів із 23 регіонів, підготували умови для фінансування послуги фахівців із раннього втручання та мобільних мультидисциплінарних команд у 2024 році;

· запроваджено програму єОздоровлення для дітей з інвалідністю та дітей із багатодітних малозабезпечених родин, за якою батьки самі обирають заклад для оздоровлення за принципом «гроші ходять за дитиною»;

· сформовано стандарт послуги соціального відновлення ветерана та членів родини й розпочато масштабування її надання; розпочато перші закупівлі соціальних послуг для військових у батальйонах (патронатна служба) і послуг психосоціальної підтримки в громаді;

· повністю автоматизовано призначення субсидії, коли людині проактивно надходить sms про те, що вона може отримати субсидію, та вже розраховано її розмір (усі дані щодо доходів родини та комунальних видатків збирає Пенсійний фонд України);

· започатковано додаткову підтримку спільно з міжнародними партнерами людей літнього віку з низькими доходами (доплату до пенсії здійснює World Food Program через систему Пенсійного фонду України), виплати на дрова в зимовий період для всіх субсидіантів здійснює УВКБ ООН через систему Пенсiйного фонду України (16 тис. грн на родину), допомогу на зиму для багатодітних малозабезпечених родин у найбільш холодних регіонах разом із UNICEF (до 60 тис. грн на родину);

· розпочато проєкти підтриманого проживання для людей з інвалідністю в трьох регіонах та оплату послуги з догляду для людей літнього віку з числа внутрішньо переміщених осіб.

· Міністерство внутрішніх справ – розширення мапи інклюзивних послуг у закладах МВС (як для відвідувачів, так і для персоналу):

· запроваджено навчання та видачу водійських посвідчень для осіб з інвалідністю в шести закладах вищої освіти МВС. Зараховано 85 осіб, з них 62 особи ще навчаються, а 21 громадянин уже отримав посвідчення водія категорії В. Інші проходять перепідготовку;

· проведено аудит доступності публічних просторів системи МВС;

· розпочато впровадження доказової реабілітації в закладах охорони здоров’я МВС: формуються мультидисциплінарні команди, відбувається навчання фахівців із фізичної реабілітації та з роботи з психологічними травмами.

· Мінцифри – розвиток безбар’єрних цифрових послуг:

· запроваджено норми для всіх державних цифрових ресурсів та сервісів із метою забезпечення доступності цифрових публічних послуг;

· проведено аудит доступності цифрових сервісів і цифрової грамотності – можливостей для людей з отримання цифрових освітніх послуг. З урахуванням зібраних даних готуються нові освітні серіали про цифрову грамотність і професійну освіту;

· у Тернополі на базі університету 12 грудня запускають імерсивний мультифункціональний хаб.

· Міністерство культури та інформаційної політики – доступність інформації:

· підготовлено рекомендації з комунікації у форматах простої мови й легкого читання для суб’єктів владних повноважень;

· проведено дослідження досвіду інших країн щодо форматів альтернативної комунікації.

· Мінекономіки – ринок праці без бар’єрів:

· запроваджено компенсацію роботодавцям при облаштуванні робочого місця для фахівця з інвалідністю;

· розробляється механізм субсидіювання робочих місць (доопрацьовуються механізми протидії зловживанням);

· надається грантова підтримка для започаткування власної справи, зокрема запущено програму для ветеранів та їхніх сімей;

· започатковано програму формування нових навичок завдяки ваучерам на навчання для ветеранів, людей з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб, людей, старших за 45 років;

· стартувала програма оплати перенавчання для ветеранів;

· поглиблення експертизи: співпраця Міністерства зі Службою зайнятості Естонії з метою вивчення досвіду залучення людей з інвалідністю на ринок праці.

· Міністерство молоді та спорту – спорт, доступний для кожного:

· розроблено законопроєкт про адаптивний спорт, у процесі – методологія адаптивного спорту для ветеранів з інвалідністю;

· ведеться робота з навчання працівників, а також відвідувачів молодіжних центрів для посилення обізнаності в питаннях безбар’єрності та життєстійкості.

· Міністерство у справах ветеранів – адаптація та підтримка ветеранського спорту й підприємництва:

· організація й підготовка всеукраїнських змагань для 202 учасників серед ветеранів війни та військовослужбовців, котрі зазнали травм, поранень чи захворювань під час захисту Батьківщини, 25 із яких узяли участь у міжнародних змаганнях з адаптивного ветеранського спорту Invictus Games у Дюссельдорфі;

· тривають навчально-тренувальні збори та всеукраїнські змагання з відбору кандидатів до збірної команди України для участі в міжнародних змаганнях United States Air Force Trials 2024 (1–14 грудня, м. Київ).

· Український ветеранський фонд – було фінансово підтримано 161 ветеранську підприємницьку ініціативу та п’ять проєктів організацій громадянського суспільства з розвитку ветеранського адаптивного спорту.

· Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури – безпечні та безбар’єрні простори по всій країні:

· впроваджено обов’язковість Державних будівельних норм під час капітальних ремонтів укриттів;

· оновлено Державні будівельні норми з урахуванням вимог безбар’єрності для лікарень, сховищ і укриттів, вимоги до тимчасових споруд;

· у контексті вимог безбар’єрності ведуться проєкти з відновлення;

· Державне агентство з розвитку туризму розробило стандарти доступності для послуг системи гостинності;

· активним провайдером ідей безбар’єрності в просторах і послугах перевезень та вокзалів є Укрзалізниця: її робота є прикладом для бізнесів України;

· триває робота над завершенням реформи з децентралізації: у 2024 році передбачено координування долучення місцевого самоврядування до створення планів і цільових програм з безбар’єрності;

· у 2024 році планують розробляти підходи щодо доступності просторів загального користування всіх форм господарювання, де надаються послуги громадянам.

· Міністерство освіти й науки – навчання, доступне для кожного:

· розроблено Стратегію інклюзивного навчання;

· розвинуто мережу «Шкіл супергероїв» – відкрито 11 закладів;

· 664 інклюзивних ресурсних центри працюють над комплексною оцінкою дітей з особливими освітніми потребами, надаються спеціалізовані послуги дітям із постраждалих громад і дітям, які зазнали психологічних травм;

· триває процес облаштування укриттів у навчальних закладах.

· Міністерство оборони – інклюзивні умови та можливість отримання доказових медичних послуг:

· затверджено стандарти польового костюма й білизни (за жіночими антропометричними даними), тривають закупівлі відповідного екіпірування;

· Міністерство планує приєднатися до електронної системи охорони здоров’я та розпочати впровадження доказової реабілітації у військових шпиталях, зокрема вдосконалити медичні системи до рівня Міжнародної класифікації функціонування та Міжнародної класифікації хвороб.

· Обласні військові адміністрації:

· було проведено роботу над створенням обласних планів облаштування безбар’єрного простору та моніторингу укриттів щодо доступності та інклюзивності в публічних установах;

· розроблялися та вдосконалювалися обласні проєкти координації реабілітації людини: від лікарняного ліжка до оплачуваної роботи.

Найбільш активними є Миколаївська, Вінницька, Тернопільська, Рівненська, Дніпропетровська, Київська області.

Учасники засідання також визначили пріоритети на 2024 рік. Це:

· безбар’єрність освітніх, медичних, банківських, транспортних, соціальних, адміністративних послуг, послуг із працевлаштування тощо – послуги мають бути зручнішими й доступнішими впродовж усього маршруту користувача, з урахуванням потреб кожної людини;

· безбар’єрність у громадах – упровадження рішень, розроблених урядом, на рівні місцевого самоврядування; можливість для людей отримати безбар’єрні послуги у своїй громаді має стати обов’язковим елементом впровадження політики безбар’єрності в містах і селах.

Олена Зеленська зазначила, що на другому році повномасштабної війни українці мають ще більший запит на безбар’єрні рішення. Від цього сьогодні залежить не лише якість життя, а й безпека громад.

«Як і три роки тому, коли ми починали розмову про доступність послуг і можливостей у країні, наголошую: безбар’єрність – не про когось іншого. Вона завжди про всіх нас, жителів країни. Кожен потребує гідних умов життя. Тим паче під час оборонної війни, яку щодня несемо на собі як додаткове навантаження. Тому від 2024 року очікуємо більше доступності, рішень і безпеки», – підсумувала перша леді.

«Безбар’єрність сьогодні – це нагальна необхідність для мільйонів українців. Для людей різних вікових груп, професій, соціального походження. Особливо акцентуємо увагу на потребах наших захисників. Наш обов’язок – усунути для них усі перешкоди, які стримують адаптацію, реабілітацію та самореалізацію. Також посилюємо взаємодію з органами місцевого самоврядування. Адже саме від них залежить кінцевий результат», – зазначив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Нагадаємо, Національну стратегію зі створення безбар’єрного простору до 2030 року ініціювала перша леді України Олена Зеленська. Стратегія спрямована на формування фізичної, інформаційної, цифрової, соціальної та громадянської, економічної та освітньої безбар’єрності для всіх груп населення.