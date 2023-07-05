Олена Зеленська взяла участь у презентації автошкіл для людей з інвалідністю

Перша леді України Олена Зеленська взяла участь у презентації автошкіл, адаптованих до потреб людей з інвалідністю.

«Автошколи для осіб з інвалідністю» – флагманський проект Міністерства внутрішніх справ, що реалізується в межах ініціативи дружини Президента «Без бар’єрів». Мета проекту – створити ефективну й комфортну систему адаптації осіб з інвалідністю до керування транспортними засобами з урахуванням їхніх можливостей і потреб.

П’ять перших таких автошкіл відкрилися на базі закладів освіти системи МВС у Києві, Кам’янці-Подільському, Кропивницькому, Львові та Дніпрі.

До навчання запрошують людей з інвалідністю, які прагнуть уперше отримати водійське посвідчення категорії В, потребують навчання або перенавчання на автомобілі з ручним керуванням.

Зараз теоретичні та практичні курси в адаптованих автошколах проходять перші 22 учня, один уже отримав посвідчення водія.

«Це та безбар’єрність у дії, яку завжди пропагую і яку зобов’язалася втілювати наша країна ще до російського вторгнення: рівні можливості, комфорт і зручність для всіх українців в усіх сферах. Важко переоцінити цей проект зараз, коли через російські атаки в нас щодня стрімко більшає людей з інвалідністю – молодих, активних, сповнених планів. Але вони обов’язково втілять усе задумане й реалізуються в Україні повноцінно, впевнено керуючи не лише автівкою, а й своїм майбутнім», – зазначила Олена Зеленська.

У автошколах для осіб з інвалідністю учням пропонують доступну інфраструктуру, навчання у змішаних інклюзивних групах або індивідуально, можливість теоретичного навчання в дистанційному форматі, індивідуальне навчання за зручним графіком, сертифіковані сучасні автомобілі з ручним керуванням, підтримку й консультування від досвідчених інструкторів, які пройшли додаткові курси.

Записатися до однієї з п'яти автошкіл можна на сайті МВС.

«Ми хочемо допомогти соціалізуватися нашим захисникам і захисницям, а також охопити тих людей, які дістали інвалідність ще до війни та вже давно мають намір стати водіями», – пояснила заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко.