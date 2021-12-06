Олена Зеленська взяла участь у презентації книги про різноманіття та рівність «Світ без меж»

Перша леді України Олена Зеленська взяла участь у презентації книги «Світ без меж», яка розповідає про різноманіття та рівність, толерантне спілкування, коли у слові проявляється повага, а кожного приймають таким, як він є. Понад 20 тисяч примірників книги, орієнтованої на навчання дітей молодшого віку, буде поширено серед українських шкіл до кінця поточного року.

«Але і вчителі, і батьки, думаю, знайдуть тут дещо нове для себе, і всім поколінням читачів буде що обговорити. Вона розповідає, як усвідомити, що люди різні – і за фізичними, і за ментальними даними, і як це прийняти. Чому краще казати «люди з інвалідністю», аніж «інваліди», адже кожна людина – особистість, і не можна нікого визначати лише за діагнозом», – зазначила на презентації Олена Зеленська.

У виданні доступно пояснено фізичне й ментальне різноманіття людей та розкрито основи толерантного спілкування. Книга розрахована на вивчення у супроводі педагога.

«Дуже важливо поважати питання дітей, які виникатимуть чи не на кожному етапі прочитання книги. Вони можуть здаватися дивними, наївними. Але на них потрібно відповідати, постійно відправляючи дитину до емпатії. Пояснювати, весь час тримаючи в голові вектор на рівність: ми всі рівні, і поважливе ставлення до кожного є єдиним можливим», – розповіла авторка книги Анастасія Степула.

Ілюстрації до видання створила Катерина Покладова. Проект реалізовано за підтримки Міністерства культури України, Українського інституту книги та ініціативи Олени Зеленської «Без бар’єрів». Книга вийшла друком у видавництві «Основи».